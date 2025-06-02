女兒8歲起遭猥褻性侵55次　獸父逼玩按摩棒︰媽媽玩具　內情更狂

台灣發生獸父性侵女兒案件。新北1名男子從女兒8歲開始就進行猥褻，包括使用按摩棒，更形容是「媽媽的玩具」；到女兒11歲起，獸父每隔2周便對她性侵1次，甚至強迫女兒觀看父母的性愛影片，6年來總共性侵53次和猥褻2次，最終受害人鼓起勇氣報案，獸行才得以曝光。



法官裁定被告2項「對未滿14歲之女子強制猥褻」罪名和53項「對未滿14歲之女子強制性交」罪名成立，若逐項刑期計算，服刑超過300年，但根據法律規定，數罪併罰刑期最高不得超過30年，最終合併執行15年有期徒刑。



受害人正值8歲時，獸父就開始對她作出猥褻，在屋內手持按摩棒，形容這是「媽媽的玩具」，繼而猥褻得逞。（AI生成圖片）

獸父用按摩棒猥褻女兒

台媒於今年4月報道，案件發生在2016年至2022年，犯案地點在新北市樹林區和新莊區住所房間，受害人8歲開始就遭獸父猥褻，在屋內手持按摩棒，形容這是「媽媽的玩具」，繼而猥褻得逞。

受害人11歲至13歲 每2周遭性侵

在受害人11歲至13歲期間，獸父以每2周1次的頻率將她性侵，其間甚至強迫女兒觀看父母的性愛影片，同時作出猥褻行為。直到2022年8月26日晚上，獸父再度性侵女兒，受害人無法忍受，聲稱相約朋友，繼而脫身報警。

受害女童6年來遭到性侵53次和猥褻2次。（示意圖/gettyimages）

法官明言總刑期高達300多年

案件在新北地附審理，男被告承認罪行，法官形容相關行為令人不寒而慄，導致受害人對母親感到愧疚，所以無法求救，事後出現創傷後壓力症候群，裁定被告2項「對未滿14歲之女子強制猥褻」罪名和53項「對未滿14歲之女子強制性交」罪名成立，所有罪名合共300多年刑期，但法律上數罪合併刑期不得超過30年，考慮被告離婚、需要撫養小孩等情況，合併執行15年有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）