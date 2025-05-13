公屋富戶悲歌｜月入$5萬列全家開支表　嘆加租難生活　斥政府搶錢

【公屋富戶／打擊公屋富戶】房委會資助房屋小組早前通過建議公屋富戶「加租」，由原來1.5倍至2倍租金，加至2.5至4.5倍租金。有家庭月入逾5萬元的「公屋富戶」，在網上公屋群組公開自己家庭開支表，憂慮繳交2.5倍、1萬元租金後，會百上加斤，直斥「政府財赤搶錢」，「點儲錢畀首期？點生活？」。



不過大部份網民都不表同情，「搵咁多都話生活唔到？咁好多搵得少過你嘅人咪完全唔使生存！」、「咁唔鍾意就唔好住公屋囉」、「身在福中不知福」。也有網民認同目前香港環境難以買樓，「住呢方面，確實係政府嘅失敗」。



房委會資助房屋小組早前通過建議公屋富戶「加租」，由原來1.5倍至2倍租金，加至2.5至4.5倍租金。（資料圖片）

新政策下富戶租金由2.5倍至4.5倍

現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。最新公屋富戶建議方案下，入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，將需繳交2.5倍租金，即比現時1.5倍租金大增約67%；入息超額3倍至不足4倍的「富戶」，將需繳交3.5倍租金，比現時的2倍租金大增75%；入息超額4倍至不足5倍的「富戶」，需繳交的租金由現時2倍加至4.5倍，大增125%。房委會估計，40,600戶受影響需要交「富戶租金」，庫房將因此多收15.36億元。

月入5萬元公屋富戶公開全家開支表 嘆難買樓無法生活：政府搶錢

有港男以「政府財赤搶錢，房署做幫兇」為題，於Facebook群組「公屋討論區」稱「代朋友問」，指其「朋友」是單親3人家庭，2兄弟與母親同住，感嘆「公屋富戶」新政策實施後，將難以生活。

樓主指出，其「朋友」母親月入1.5萬元，兩兄弟各月入1.8萬元，即家庭月入5.1萬元。現時3人家庭公屋入息限額為25,100元，資產限額514,000元，5.1萬元月入剛好超過入息限額2倍，意味在「公屋富戶」新政策下，樓主「朋友」家庭須繳付2.5倍租金，加上水費、電費、交通費等，慘呻「由交4,000文（蚊）租，變交一萬租，點儲錢畀首期？租金佔入息兩成，點生活？」。

樓主公屋家庭開支細節，憂慮「公屋富戶」新政策實施後，將難以生活。（《香港愛情故事》劇照）

網民不同情：身在福中不知福

帖文引來網民熱議，大部份網民都不表同情，「嘩，搵咁多都話生活唔到？咁好多搵得少過你嘅人完全唔使生存！」、「居屋及綠置居首期5%咋喎，點會儲唔到」、「租金佔入息兩成，真幸福，大把人佔咗四成以上」、「咁唔鍾意就唔好住公屋囉」、「減少消費，慳啲使」、「就算一萬蚊租，每人都係承擔三千三，每人仲有萬幾蚊使，仲嘈啲乜」、「5萬收入，交1萬租有咩問題」、「有公屋住仲想點？」、「覺得租貴咪搬走囉，到時你就知其實係好平」、「身在福中不知福」。也有網民指樓主「計錯數」，「你計錯數喎，4000蚊係1.5倍，2.5倍係六千幾唔係一萬」。

有網民指出，住公屋租金負擔已比不少家庭輕。（資料圖片）

也有網民認同目前香港環境難以買樓，「又要交管理費又要交差餉，每個月仲要拎一大筆出嚟供樓，樓價長遠睇嚟都係跌，第時耐咗仲要夾錢做維修，換着係我，我都唔想要」、「佢話媽媽搵1.5萬蚊，佢兩兄弟加埋搵近4萬，其實呢個入息來買私樓壓力好大喎。換着係我嘅話，前提係佢已經上咗樓，就都唔會考慮買私樓了」、「衣食住行，住呢方面，確實係政府嘅失敗」。