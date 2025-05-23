悲！弟弟患手足口病在家隔離　7歲女童暫住保母家　1原因意外墮斃

照顧小孩一個不留神就可能抱憾終生。馬來西亞1名7歲華裔女童日前從保母位於29樓的家中墮斃，調查指女童的弟弟因患手足口病要在家隔離，母親將她送到保母家暫住。警方調查指，保母家中的窗沒有安裝窗花，女童疑攀爬窗戶時發生意外，暫朝疏忽照顧兒童方向調查。



死者母親聞訊後腦海一片空白，指子女和保母關係良好，平日也喜歡到對方家玩，痛哭指早知道可能出意外就不隔離兒子。



馬來西亞1名7歲華裔女童從保母家中墮斃。（示意圖／資料圖片）

馬來西亞雪蘭莪州20日下午發生悲劇，蒲種濱吉蘭柏麗瑪花園1名7歲女童在保母入廚房煮午餐時，疑獨自爬上窗邊看風景，失平衡從29樓高樓層墮下，終跌落5樓的走廊當場斃命。

單位沒安裝窗花 疑爬窗釀意外

警方指，死者父親在案發時正在工作，母親則在家中照顧幼子，事發單位的窗沒有安裝窗花，而且窗邊放了1張椅子，懷疑女童自行爬上去導致意外。案件暫不涉刑事成份，保母落口供後已獲准離開，將循疏忽照顧兒童方向調查。

女童家屬到太平間領回遺體，母親指當時兒子因手足口病在家隔離，才讓女兒到保母家暫住。（網上圖片）

母痛哭稱早知不隔離兒子

女童35歲的母親接受當地傳媒訪問，解釋6歲的幼子患了手足口病，醫生要求他們將兒子隔離，便將女兒送到保母家中暫時照顧。家中一對小姊弟從小就由該名保母照顧，關係要好，即使現時已上學，仍不時到保母家玩耍。由於孩子只會間中去玩，對方可能也沒考慮到要安裝窗花，早知如此寧願不隔離。母親又表示，她接到電話時腦海一片空白，至今不敢看女兒遺體，要在奶奶和殯葬公司陪同下才去太平間認屍。

（綜合）