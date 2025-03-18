捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼：你做乜嘢！仙氣小三舉動成焦點

【捉姦／車震】一段婚姻，容不下「出軌」！本港網絡瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在的私車內疑似「車震」；丈夫見狀極逝穿回褲子問「做咩啫？」，人妻則咆哮：「你做乜嘢？你話畀我聽你做乜嘢！」雙方對峙期間，小三一直在旁未有出聲，看似相當冷靜。



影片引來網民熱議，不少人批評男方「無品」，「衰X格有錢養車，無錢爆房。仲要俾人捉到」。但有更多網民「錯重點」，關注小三樣貌及超冷靜反應，「側面睇幾靚，有仙氣」、「條女幾淡定」、「見慣世面」。



影片未有說明拍攝地點，不過由於私家車是左軚車，加上人妻及男女說的廣東話都略帶口音，估計事件於內地發生。



本港網絡瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在的私車內疑似「車震」。（影片截圖）

人妻帶隊捉姦 丈夫與小三「車震」斷正

該段「車震捉姦」影片近日於本港Facebook群組流傳。影片長22秒，見到畫面快速移近1部私家車後座位置，車廂內原本露出臀部的丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。

丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。（影片截圖）

丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。（影片截圖）

丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。（影片截圖）

穿好褲後，丈夫問妻子：「妳做乜啫？」，並想關上車門，但被妻子阻礙，妻子則取出手機拍攝影片，聲嘶力竭咆哮：「你做乜嘢！你哋喺度做乜嘢！我問你！」

雙方不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」互想質問，而在旁的小三未有出聲，一動不動，看似相當冷靜。影片至此結束。

丈夫想關上車門，但被妻子阻礙。（影片截圖）

想關上車門，但被妻子阻礙。（影片截圖）

雙方不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」互想質問，而在旁的小三未有出聲。（影片截圖）

雙方不斷重複「做乜嘢啫？」、「我問你喺度做乜嘢！」互想質問，而在旁的小三未有出聲。（影片截圖）

美艷小三舉動反成焦點

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「餵人食嘢啫」，也有不少人批評男方「無品」，「衰X格有錢養車，無錢爆房。仲要俾人捉到」、「玩車震，喺內地經常發生㗎啦，早就見慣不怪，個女人都明知個男人係大滾嘅，仲要同佢喺埋一齊，就預咗呢啲事㗎啦！」。

不過有更多網民「錯重點」，關注小三樣貌及超冷靜反應，「側面睇幾靚，有仙氣」、「條女幾淡定」、「見慣世面」、「扮唔知，扮冇事」、「呆咗先真」。