男子爽瞓機場行李運輸帶！慢速待「認領」？　網民驚呼：迴轉壽司

外地回港下飛機後，不少旅客都要到指定的行李運輸帶，等待取回自己的大件行李。最近網上卻流傳影片，顯示1名男子直接躺在香港國際機場一行李運輸帶上，沒有任行特別舉動，但隨着運輸帶緩緩移動，引來網民熱議，有人笑言男子是等待「認領」、「迴轉壽屍（司）？」、「行為藝術？」，也有人擔心該男子是否身體不適，才會做出如此出格的舉動。



近日網上流傳影片，顯示1名男子直接躺在香港國際機場一行李運輸帶上。（Threads影片截圖）

男子躺機場行李運輸帶

有網民在Threads日前上傳影片，表示近日乘搭飛機到香港國際機場，入境後經過行李認領的運輸帶時，竟看到1名男子直接躺在運作中的運輸帶上，身體朝上並一動不動。片主在文中稱事發當下沒有人理會該男子，開玩笑稱「有冇人要認領呢件行李」。

網民：呢件行李加咗幾多錢？

帖文隨即引來大批網民留言，部份人笑道「失人待領」、「有冇人可以送去失物認領處？」、「呢件行李加咗幾多錢？」、「就算搵唔到件行李都唔使咁灰嘅」，有人則擔心個人衛生問題，「淨係覺得好污糟」、「條輸送帶好污糟喎」。

另有網民猜測相關男子出格行為的原因，「同理心咁諗，係咪真係暈咗或其他身體不適？非同理心咁諗，做啲唔係常人做嘅嘢，係咪附近有人幫佢錄片呃流量？」、「同職員講有人暈咗」。