每朝30分鐘黃金時段！新研究揭只做1事　激活免疫系統抗病殺菌

現代人追求健康，其實1個微小生活習慣足以帶來健康奇蹟。台灣1名醫生解釋，根據今年最新醫學研究，「曬太陽」原來和免疫系統息息相關，激發體內基因，繼而提升殺菌能力，同時有助免疫系統在夜晚休息，醫生建議起床後30分鐘內「曬太陽」，使免疫系統達到平衡。



基因醫師張家銘建議起床後30分鐘內「曬太陽」，使免疫系統達到平衡。（AI生成圖片）

太陽光影響人類免疫力

基因醫師張家銘在其facebook專頁表示，曬太陽除讓人精神煥發補充維他命D外，2025年1篇刊登在醫學期刊《Science Immunology》的研究更顯示，太陽光影響人類免疫力、修復力，甚至情緒和壽命。

嗜中性球根據光線而改變工作效率

「嗜中性球」是1種血液白血球，負責對抗細菌和清除病毒，研究發現「嗜中性球」會根據光線改變工作效率，當早晨陽光照射時，細胞內1個叫做「Per2」的基因繼而被活化，讓「嗜中性球」產生更多活性氧，大幅提升殺菌能力。更奇妙的是，這個變化幾乎只會在日光下發生，只要受到日光照射，即使其他因素不變，「嗜中性球」都會更有戰鬥力，病原體也會更快被清除。

基因醫師張家銘形容「早上的陽光，是身體最天然、最溫柔的免疫提醒」。（facebook專頁「基因醫師張家銘」圖片）

另1個基因同受影響

有趣的是，研究更發現，另1個基因「Cry1a」會和「Per2」相對抗，扮演「煞車」的角色，在光線的影響下，「Cry1a」功能減弱，「嗜中性球」自然變得更加活躍。

起床後30分鐘內曬太陽 調整生理節奏

張醫生形容，曬太陽不僅能提神，「早上的陽光，是身體最天然、最溫柔的免疫提醒」，使免疫細胞準時運作和提升抵抗力，起床後30分鐘內，如果能讓陽光照到臉上和手臂，就能開始調整生理節奏。日夜顛倒、久坐辦公室或長期處於人造燈光下的人士，更需要陽光重拾身體節拍，整套機制讓大家在白天面對感染時更有防禦力，也能幫助免疫系統在夜晚回到修復節奏，維持戰鬥和休息的平衡。

（facebook專頁「基因醫師張家銘」）