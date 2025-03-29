早餐減肥｜一早吃什麼才不易胖？網友熱議2款最多人點名：很健康

早餐是一天活力的來源，而香港人、台灣人的早餐比起外國還來得更加豐盛且多樣。有一名台灣女網友好奇大家早餐都吃什麼，吃哪些東西比較不容易胖，貼文引起討論，其中蛋和黑咖啡最多人推薦。



原PO在PTT以「早餐吃什麼比較不容易胖」為題發文，她好奇中西式早餐長期吃下來，熱量會不會差很多，「感覺稀飯那些吃起來比較不油，應該比較健康」。她想問大家平時早餐都怎麼吃，減肥可以吃什麼比較好？

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貼文引起熱議：

「不吃早餐，中午吃早餐，晚餐正常」、

「假議題，運動量夠就不用擔心吃啥」、

「稀飯的升糖指數很快很高，糖尿病患者或血糖偏高的人盡量避免」、

「不要吃，早餐店幾乎食物對體重控制無益」、

「怕早餐吃太胖，但不如擔心晚餐吃太好，影響健康還比較多」、

「一日總量為準，不要相信什麼鬼飲食法」。



其中蛋、黑咖啡被最多人點名：

「黑咖啡配水煮蛋」、

「無糖豆漿配水煮蛋」、

「茶葉蛋兩顆配黑咖啡」、

「一杯無糖豆漿、雞蛋、番茄就OK了」、

「大冰美+茶葉蛋」、

「烤地瓜（番薯）和水煮蛋。外面一個三明治就400卡了，加飲料奶茶就600卡，而且不會飽，沒有飽足感，你午餐、晚餐會吃更多，要減肥就很不利」、

「盡量吃一些原型食物，水煮蛋或是蒸地瓜（番薯）都是不錯的選擇，怕太乾可以再搭配一杯黑咖啡，就是一頓美好早餐」。



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據台灣《元氣網》報導，營養師點出8項吃早餐的錯誤，不但減重不成，其他的健康隱憂也會一一浮現：

1. 完全不吃早餐

2. 早餐吃得不夠

3. 早餐太晚吃

4. 早餐缺乏纖維

5. 早餐蛋白質攝取不足

6. 早餐完全不攝取脂肪

7. 早餐喝含糖飲品

8. 早餐不喝水



營養師提醒，想要控制體重、改善血糖，絕對不能不吃早餐，若跳過早餐不吃，很容易在下一餐報復性進食，重要的是，早餐要吃對內容才有用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】