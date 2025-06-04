港鐵逃票？疑內地客尾隨乘客入閘　港女向職員反映後續係咁：好嬲

【港鐵／逃票】任何人搭乘公共交通工具時，理應繳付車資！惟日前有女生發文，指目睹2名疑似內地旅客女子，於港鐵閘口跟隨其他乘客入閘，有逃票之嫌，她即時向站務職員反映，對方指會交由月台同事跟進。她於是尾隨兩女走到月台，看見2人已登上列車，惟她稱月台職員只是淡然說出1句話，最終眼睜睜看着她們離去，怒斥「嬲X到傻」。



網民們都狠批逃票行為，「無錢就唔好搭車！」。不過有人就解釋，站務職員有別於查票員，「真正會查飛嘅係裇衫加隨身cam嘅，不過唔係時時出現」，建議樓主「主動秤嗰兩條友去客務中心補飛好過」。



港鐵回覆《香港01》表示，事發於6月2日，黃大仙站有職員收到乘客通知，懷疑有其他乘客逃票，車站人員即時作出跟進。另外，為保障已付正確車費乘客的利益，港鐵職員不時於港鐵範圍內進行查票工作，確保乘客使用正確的車票乘車，強調對所有乘客均一視同仁。



有港女稱目擊2名疑似內地女子搭乘港鐵時逃票，向職員反映未獲適當處理，公審事件掀議。（threads圖片）

疑內地客搭港鐵逃票 閘口「黐住乘客」入閘

該女生在threads帳號發帖並上傳照片，指目睹相中2名疑似內地女子在沒有購買港鐵車票情況下，從閘口處跟從其他乘客入閘。她見狀即時向客務中心職員反映，對方聲稱會交由月台同事處理，她其後再跟隨兩女前往月台，並再次向下層職員說明事件。

指港鐵職員僅口頭勸告離開車廂 2人終逃去

樓主續稱，碰巧當時2名女子已經登上列車，惟港鐵職員只是口頭勸籲兩人離開車廂，質疑「明明入到去，佢死唔入。你覺得佢哋會出嗎？」。最終樓主眼睜睜看着逃票2人離去，怒稱「嬲X到傻」。

港女指相中兩人當時並無購買車票，從閘口跟隨其他乘客入閘。（示意圖／資料圖片）

網民狠批逃票行為：無錢就唔好搭車

許多網民批評相中人逃票行為「肉酸」，「成班乞兒」、「無錢就唔好搭車！」、「搭車錢十幾二十蚊都畀唔起，點解要嚟香港，嚟香港預咗車費貴、食嘢貴」。有港人就分享曾目擊多宗逃票事件，「呢啲我平日見唔少啦，用樂悠卡嘅或小童八達通更多」、「見過咁樣跟人入閘好多次，男女老少、一家大細都有，無錢真係唔好旅遊」。

亦有網民關注港鐵職員處理手法，不過有網民解釋，站務職員有別於查票員，「查飛係另一組跟」、「真正會查飛嘅係裇衫加隨身cam嘅，不過唔係時時出現」，建議若發現有人逃票，應帶對方前往客務中心重新購票。

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