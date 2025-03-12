坐港鐵逃票？內地客遊港誤坐頭等車廂　秒遇職員查票因1事未罰款

港鐵東鐵綫設有頭等車廂，如乘客未持有有效車票卻乘坐頭等則可能被罰款1,000元。近日有內地旅客在小紅書發帖，稱遊港期間乘坐港鐵東鐵綫誤坐頭等車廂，並馬上遇上職員查票，被發現沒有繳付頭等費用。不過，因為是首次違反相關港鐵附例，因此最終只收到警告，沒有被罰款，「這次給我們警告處分，下次就要按照他們的條例罰款處理了」。



有內地旅客在小紅書發帖，稱遊港期間乘坐港鐵東鐵綫誤坐頭等車廂險被罰款。（資料圖片）

稱未為意誤上頭等車廂

該名內地女生在小紅書以「大家在香港乘坐地鐵一定注意」為題發帖，指日前來港旅遊乘坐港鐵東鐵綫，到達月台時剛好有列車進站，她與另1名同行人士未有細看就趕忙上車，上車後才發現是頭等車廂，而她們只買了普通車票。

樓主選擇座位坐下後，「想着應該可以後補票」，誰知馬上就遇到職員在列車上查票「斷正」，要求樓主在下個車站下車處理。樓主坦言「我們也是第一次知道，當場傻掉」。

樓主只買了普通車票。（小紅書）

首次違反條例獲寬限

港鐵職員向樓主解釋「入閘口後不能補票」，而按照條例，沒有持有有效車票需罰款1,000港元。不過職員在得知樓主是旅客，且是首次違反相關附例後，最終只向她開出「違反附例通知書」作警告，並提醒若下次再犯則需按條例罰款處理。

根據樓主上載的「違反附例通知書」相片中，列明「本公司現向你發出通知書，以告知你違反香港鐵路附例，若你再次違反香港鐵路附例可被檢控。本公司會將本次事件記錄在案，並可能以此作為日後處理類似個案的參考，懇請你以後遵守香港鐵路附例」。

職員在得知樓主是旅客，且是首次違反相關附例後，最終只向她作出警告，並未即時罰款。（小紅書）

有內地網民稱曾誤坐頭等車廂

樓主發帖提醒其他內地旅客遊港坐港鐵時，要小心注意條例，別誤上頭等車廂。有內地網民就回應樓主指曾有類似經歷，「我也是玩着手機沒看標牌直接進去了，立馬在下一站飛奔到普通車廂」、「我也跑錯了，上去發現跟其他車廂不一樣，我才反應過來」。

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。

（小紅書）