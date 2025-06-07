的哥網上尋人！500元小費激勵助度人生低谷　網民感動：人間有情

不要小看做好事的影響力，有的哥在早前在網上發文尋人，指在3年前接載了一家3口，對方是叫了Uber Taxi，一早已付了車費，可是對方在到達目的地時，仍給了他500元小費，更說了一番讓他感動至深，陪伴他度過人生低潮的鼓勵說話。的士司機至今念念不忘，決定在網上發帖尋找這名有人心人，希望「可以請你哋食餐飯」。



帖文引來不少網民熱議，「佢哋未必志在你餐飯，但係我相信如果佢哋見到你個post（帖文）會好開心」、「懂得感恩的，上天必眷顧，努力加油」、「祝你生活愉快，早日聯絡返鄭生一家」。



樓主表示「呢張$500紙我冇用過」放在身邊隨時勉勵自己。（Facebook圖片）

有的士司機在Facebook群組「香港尋人專區」上發文發相，指好人好事發生在2022年8月23日中午12時16分，姓鄭一家三口叫了樓主駕駛的Uber Taxi，由又一村前往沙田凱悅酒店。

＄500放在身邊勉勵自己

樓主大讚他們是「善良嘅人」，因他們當日上車前已經付了車費，但下車時額外給了樓主500元做小費，還鼓勵樓主「就算生活幾艱難，都唔好忘記自己係一個善良嘅人」。樓主指「呢張$500對當時經歷人生低潮嘅我嚟講係一個幾重要嘅啟示，呢張$500紙我冇用過，呢幾年我一直放喺身提醒住自己」。樓主希望鄭家可以見到這個帖文，「等我返到香港可以請你地食餐飯」。

樓主希望鄭生一家可以聯絡他，他只想請他們吃頓飯答謝。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民：人間有情

不少網民在帖文下留言，「祝你生活愉快，早日聯絡返鄭生一家」、「很好的人生經歷，希望你能找回他們敘舊」、「把愛傳出去，不是你的$500，是愛」、「你要繼續加油，鄭氏一家，一生安康」。

有網民亦受感動，「佢哋未必志在你餐飯，但係我相信如果佢哋見到你個post（帖文）會好開心」、「懂得感恩的，上天必眷顧，努力加油」。