天價煤氣單！應繳金額高達$XXXX　港男：唔好玩啦　網民齊估原因

煤氣賬單金額若有異常，應盡快向煤氣公司查詢。有港男於網上分享日前收到1張天價煤氣賬單，最新一期煤氣費竟高達4位數，數字十分驚嚇，他問網民「係點計出嚟㗎？」。



網民紛紛猜測是樓主一直沒報錶致估計用量出錯，又或家中出現漏煤氣情況，建議盡快聯絡煤氣公司，安排專業人員上門檢查，「你要睇下個咪錶同張單係咪一樣度數，有時煤氣公司你太耐冇報咪錶，佢就估計你用幾多，因為我嗰時佢都收多咗我錢」、「多數係煤氣喉錶位附近，熱水爐喉開關位，同煮食爐喉開關位漏煤氣」。



有港男於網上分享日前收到1張天價煤氣賬單，最新一期煤氣費竟高達6,706元。（Threads圖片）

該港男於Threads發文指出，「我打開張煤氣單嚇Q死我，6000幾蚊煤氣，係點計出嚟㗎？唔好玩我啦」。

相片見到，賬單上印了應繳金額為6,706元。港男其後於留言區補充，「乜都冇做過啊，平時都係交$800左右，無啦啦變咗6000幾」。

港男收4位數天價煤氣單

有網民留言直呼金額誇張，「你呢度夠我一家4口用30期，誇張」。不少網民紛紛猜測原因，「開咗pre heat（預熱）粒掣？」、「影埋左邊點計同煤氣錶讀數先有得估咩事」，又認為與其上網問網民，不如直接向煤氣公司查詢，「唔打去問，放上嚟做乜」。

有網民猜測，「多數係煤氣喉錶位附近，熱水爐喉開關位，同煮食爐喉開關位漏煤氣」。（《大叔的愛》劇照）

網民估：長期沒報錶或漏煤氣

有網民猜測樓主長期沒報錶所致，「要養成報錶的習慣呀」、「報錶隨時退返一大半，上次我退返$3500」、「你係咪無啦啦屎忽痕走咗去報錶，試過好多年都冇報過錶，跟住屎忽痕報咗一次，最後追收返咁多年差額，張單過萬」。

有網民就擔心是漏煤氣，「約煤氣公司師傅check下有冇地方漏煤氣」、「我試過因為漏煤氣，還試過兩次，好彩無爆炸，所以我而家轉用處儲水式熱水爐」。