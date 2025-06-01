天價泊車費？私家車泊時租車位5天被收$6,328　網民：貴過牛肉乾

在香港泊車費用不算便宜，而近日更有網民需付「天價泊車費」！該網民上傳照片，顯示他在領展旗下某停車場停泊私家車5天共計約123小時，最終被收取6,328元，以違例泊車罰款320元計算，金額等於接近20張罰單。



不少網民都感到驚訝，直言價格高昂，「租2個月都得啦」、「仲貴過牛肉乾」、「就咁擺街抄牌都無抄$6300咁X甘」。同時，有網民就懷疑樓主誤泊貨車卸貨區，「應該係架私家無泊喺私家車位俾人計咗貨車價錢」。



有網民稱在領展旗下某停車場停泊私家車5日共計約123小時，最終被收取6,328元。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

該網民將照片上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，從照片可見，樓主將私家車停泊在領展旗下某停車場約5日，從畫面可見，他以時租泊車，入場時間為5月21日下午約2時，而出場時間為5月26日下午5時許，應付金額為6,328元，若除以123小時，平均每小時約51.4元。

根據領展網頁，領展旗下部份停車場設有私家車24小時泊車服務，雖未知樓主所泊位置，但大部份提供相關服務的停車場24小時最高泊車收費在100多至200元間，未至上千元。以觀塘順安商場為例，其平日泊車收費每24小時為135元。

網民笑言貴過抄牌

照片引起網民熱議，不少人都對「天價」泊車費表示震驚，有網民更直指樓主5日的泊車費比其月租費用更高，「租2個月都得啦」、「月租都無咁貴」，亦有人笑言「貴過牛肉乾」，「就咁擺街抄牌都無抄$6300咁X甘」、「如果1日抄兩至三張，5日最多15張左右，$4800咋，平咗成千幾蚊」。

根據領展網頁，領展旗下部份停車場設有24小時泊車服務。以觀塘順安商場為例，其平日泊車收費每24小時為135元。（領展網頁截圖）

網民懷疑泊錯車位

有網民好奇為何樓主泊車費如此高昂，推測樓主可能泊錯位置，加上累進收費方式影響，「今次應該唔關領展事，應該係架私家車無泊喺私家車位俾人計咗貨車價錢，如果佢泊啱位正常$500都唔使，因大部份領展車場都有日夜泊優惠」、「貪方便冇入時租場就咁泊咗喺出邊卸貨區？」、「有機會係未拍咭入第二個閘機，未泊入時/月租停車場」、「肯定係落貨區位」。

另有人就表示「我有一次都係咁，因為我係電單車，唔知原來要入時租停車場入面，以為入閘拍咗第一個閘就得，之後泊咗1個鐘離開嘅時候收200幾蚊」。

（Facebook）