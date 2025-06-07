小路出大路險撞Tesla　司機公審T車乘客爆粗　網民反斥：製造偏見

誰是誰非，單憑不完整片段，不能妄下定論。網上流傳1段影片，有私家車司機在樂富廣場附近小路出大路時，與1輛Tesla險些發生碰撞，Tesla乘客氣憤下車爆粗指罵。影片引來熱議，雖然有網民認為Tesla乘客未能控制情緒，但大多網民認為片主只截取乘客罵人片段，未有提供車cam影片，有欠公允，而且小路出的司機應該要讓大路，「你份人都幾唔公道，點解唔post埋有幾安全下駛出大路？」、「條片無頭無尾，製造偏見」、「既然知道自己係小路，知唔知小路必須讓大路」。



網上流傳1段影片，有私家車司機在樂富廣場附近小路出大路時，與1輛Tesla險些發生碰撞，Tesla乘客氣憤下車爆粗指罵。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

有網民於facebook群組「香港交通及突發事故報料區」轉發1段33秒影片，並轉述片主所說駕車到樂富廣場附近時，與1輛Tesla險些發生碰撞。片主稱，「事緣我小路出大路，安全情況下駛出，而這輛名貴T級跑車衝出來，險些發生碰撞；接住跑車駛前我身邊，乘客座位這位戴眼鏡的叔叔，二話不下車說（躝啦…走啦…一堆污言穢語）我沒有理會，全程拍片，他大罵完我之後，便離開」。

小路出大路險與Tesla相撞

從樓主轉發的影片見到，Tesla前座男乘客下車爆粗大罵片主，「我驚你呀？X你老X影清楚啲呀，X頭」，乘客坐回車上後，Tesla司機附和罵道「揸架咁嘅X車，X你老X」，乘客續罵「影呀，我驚你呀，X你老X」。

Tesla前座男乘客下車爆粗大罵片主，「我驚你呀？X你老X影清楚啲呀，X頭」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

乘客坐回車上後，Tesla司機附和罵道「揸架咁嘅X車，X你老X」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

Tesla乘客爆粗指罵小路司機

片主全程未有開聲回應，只是在譏笑，乘客不斷重複用同1句粗口指罵，「笑，窗你都唔敢開呀，X你老XXX，X你老X呀，開窗呀，型，好X有型呀？X頭，X你老X，返屋企含X啦，X你老X」。片主隨後立即駛走，不過似是邊駕車邊仍拿着手機向後拍。

乘客續罵「影呀，我驚你呀，X你老X」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

乘客不斷重複用同1句粗口指罵，「笑，窗你都唔敢開呀，X你老XXX，X你老X呀」。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民：放車cam片！公平啲

帖文引來熱議，有網民認為單憑沒頭沒尾的片段，難判斷對錯，「請提供車cam，睇下你小路點安全情況下出大路？」、「安全情況下就唔會有撞嘅危險啦，車cam片唔敢出？」、「放車cam片！公平啲」。

片主隨後立即駛走，似是邊駕車邊仍拿着手機向後拍。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

片主隨後立即駛走，不過似是邊駕車邊仍拿着手機向後拍。（fb群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民質疑：片主小路出大路唔讓

有網民指出，片主是小路出大路，應是讓路一方，「小路出大路，一定係冇人嘅時候先出㗎啦，如果有車你出嘅就係你唔啱啦，乜嘢叫安全情況下人哋會讓你呀，應該係冇車嘅情況下你知可以出，唔係拍片就大晒㗎」、「以我理解就係片主小路出大路唔讓，仲要覺得自己啱晒，所以俾人X到X街，心有不甘就放上網！……加埋揸緊車用手提電話！人總要犯重複嘅錯！」。

根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第374G章）第42條，任何司機在他所駕駛的汽車移動時，不得以他本人手持或置於他的頭與肩膀之間的方式使用流動電話，或以他本人手持的方式使用任何其他電訊設備或該等電話或設備的附件。違例司機若被定罪，最高可處罰款2,000元。此外，警方可根據《定額罰款（刑事訴訟）條例》（香港法例第240章），發出定額罰款通知書，罰款額為450元。

有網民分享照片，指出該輛Tesla在旺角亞皆老街與1輛九巴發生碰撞。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

網民指Tesla乘客：咁燥無用

不過也有網民認為，Tesla司機和乘客未能控制情緒，「全程得佢自己勞氣，唔笑你笑邊個」、「乘客仲激動過個司機」、「佢句X你老X係咪好似樹人咁，剩係識講I am groot」、「除咗呢句，導演，有無第二句」、「咁燥無用，T車覺得自己無錯點解唔報警等法律去決定對方行為？」。

有網民分享照片，指出該輛Tesla在旺角亞皆老街與1輛九巴發生擦撞，有網民說「一架咁快嘅車同一架咁慢嘅車都會撞到，手車真係笑死人」。