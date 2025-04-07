的士大戰Tesla司機！兩車爭線互不退讓並排行駛數十米　結局絕了

駕駛時最忌只為一時之氣爭位，恐隨時釀成交通意外！最近有網民在社交平台發文及上傳1段車Cam影片，顯示1輛Tesla與「藍的」大嶼山的士互相爭線，前者一直在右線行駛，的士先是切到左線，但在轉彎後為躲避前方停泊的汽車，而在沒有打燈的情況下忽然靠右。Tesla司機見狀也沒有退讓，反而加速「頂住」，形成兩車並行數十米的局面。



爭路期間，Tesla一度被迫出雙白線，最後的士在未能完全切線成功並收慢，漸漸變成尾隨Tesla行駛，即一場「競賽」由Tesla「勝出」。網民紛紛留言直斥2車司機都有錯，但假如有人向當局舉報，相信只會是Tesla司機較為吃虧，「2個一樣都XK，不過T電車比較戇X，都俾人食咗位要騎雙白追的士」。



有網民在社交平台發文及上傳1段車Cam影片，顯示1輛Tesla與「藍的」大嶼山的士互相爭線。（影片截圖）

的士大戰Tesla司機互爭路

主在facebook群組上傳車Cam影片，並在帖文直言Tesla與的士司機「各不相讓」。據影片顯示，片主的座駕一直正常行駛，車尾鏡頭影到後方有1輛Tesla，另1輛藍色的士本來在Tesla之後，但後來切線到左線及加速，而且反超Tesla，2車在不同行車線行駛。

其後2車一同右轉，由於的士前方停泊了1輛旅遊巴，的士需立即急切至右線躲避，惟Tesla司機沒有退讓，反而加速阻擋的士去路，其左邊倒後鏡更一度碰到的士之右鏡。

據影片顯示，片主的座駕一直正常行駛，車尾鏡頭影到後方有1輛Tesla，另1輛藍色的士本來在Tesla之後。（影片截圖）

不久後1輛藍色的士切線到左線及加速，反超Tesla。（影片截圖）

2車互不退讓並排行駛數十米

2車即場展開「爭線」競賽，並排行駛數十米，Tesla一度被迫出雙白線，車身一度駛至逆線路面，而的士沿途經停泊中的2輛旅遊巴後，由於Tesla堅持不讓線，的士只好收慢並回到Tesla後方行駛，到尾片結束前，的士再度轉到左線超前離開。。

而的士沿途經停泊中的2輛旅遊巴後，由於Tesla堅持不讓線，的士只好收慢並回到Tesla後方行駛。（影片截圖）

網民轟：2車都有錯！

帖文引來大批網民討論，不少人認為雙方都有錯，「的士會係老不（不小心駕駛），T車一定危駕（危險駕駛）」、「兩架車司機都要告」。不過也有人指Tesla越過雙白線更加「輸蝕」，「如果藍的心地唔好照去，Tesla就輸晒」、「1823的話Tesla輸晒」。部份網民則意見兩極，「幾時都話Tesla（司機）自尊心強大，少少事就着，寧願撞都不會停」、「的士咁X街，2條線轉右，今次我幫Tesla垃圾的士X」。