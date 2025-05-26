MK全家「人肉霸位」賴死唔走！遭Tesla奇招KO絕了　結局震驚全網

「人肉霸位」令人髮指！本港網絡瘋傳多段「全家人肉霸位」影片，指旺角弼街有一家四口出動妻子及子女「人肉霸位」，懶理路人勸止，其間有Tesla駛至無法停泊，司機於是出絕招「反擊」，成功令一家四口私家車無法駛入泊位，結局更令「街坊都O咗嘴」。



影片引來網民熱議，批評「人肉霸位」離譜，又讚Tesla司機「做得好」，「架Tesla OK喎」、「人肉霸位真係好討厭，當亂過馬路咁罰錢啦」、「人冇恥就冇敵」。



本港網絡瘋傳多段「全家人肉霸位」影片，指旺角弼街有一家四口出動妻子及子女「人肉霸位」。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

「人肉霸位」禁之不絕。有港男於5月24日在Facebook群組「馬路的事討論區」發布2段影片，指摘旺角弼街有一家人以「人肉」霸佔泊車位，「用老婆仔女做人肉霸位好咩？成街人同你講道理又唔聽，係要玩到個個拍晒片先安樂。車未到，家人認為拍咗八達通個位就係我㗎啦」。

一家大小「人肉霸位」 Tesla司機奇招反擊

第1段影片見到，當時正值白天，旺角弼街萬寧對出有1名女子帶着1名男童及1名女童站在停車格上，阻礙其他車輛駛入使用。其間有1部Tesla想使用停車格，惟女子們沒有離開，Tesla司機於是把車側泊在停車格旁邊，「完美」阻擋後到的女子丈夫私家車駛入，雙方對峙，現場有不少人圍觀。

旺角弼街萬寧對出有1名女子帶着1名男童及1名女童站在停車格上，阻礙其他車輛駛入使用。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

旺角弼街萬寧對出有1名女子帶着1名男童及1名女童站在停車格上，阻礙其他車輛駛入使用。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

第2段影片見到，女子丈夫下車走到停車格內與女子說話，激動指手畫腳，之後要求女子及2名子女上車等候，自己則留在停車格內，Tesla司機在旁打電話，估計正在報警求助。影片至此結束。

女子丈夫下車走到停車格內與女子說話，激動指手畫腳，之後要求女子及2名子女上車等候。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

女子丈夫下車走到停車格內與女子說話，激動指手畫腳，之後要求女子及2名子女上車等候。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

女子丈夫下車走到停車格內與女子說話，激動指手畫腳，之後要求女子及2名子女上車等候。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

女子丈夫下車走到停車格內與女子說話，激動指手畫腳，之後要求女子及2名子女上車等候。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

丈夫留在停車格內，Tesla司機在旁打電話，估計正在報警求助。(Facebook群組「馬路的事討論區」)

網民批「人肉霸位」離譜 讚Tesla司機「做得好」

網民看過影片紛紛批評「人肉霸位」離譜，又讚Tesla司機「做得好」，「架Tesla OK喎，照Double Park喺佢隔籬」、「x人唔走！私車司機可即場報警！求警協助，合法啲」、「而家係鬥快入錶嗎？架車未到我入錶霸住個位先」、「人肉霸位真係好討厭，當亂過馬路咁罰錢啦」、「人冇恥就冇敵」、「就算抄牌都係320，霸住個錶位俾人拍晒片，成家人都唔值320？」、「無錢唔好揸車，踩單車咪唔使泊車錢囉」。

也有人笑言，「呢啲女人好呀，咁核突嘅嘢都肯幫老公做，要畀個讚！」、「娶得過啦，有咩老婆頂」、「有個咁嘅老婆都幾好，咁無面的衰嘢都肯做」。

結局震驚全網

另有網民關注事件結局，樓主回覆表示，「警察叔叔竟然放人，所有街坊都O咗嘴」。不過有網民認為，「其實，如果霸位者可以被勸走，都唔係好大問題」。

「人肉霸位」屬犯法 可罰款監禁

「人肉霸位」屬犯法，根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。