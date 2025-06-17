新抱買新湯煲必失蹤！揭奶奶任由3名女兒取走　她1招反擊嚇壞老爺

對自己女兒大方，卻沒有想過新抱的感受？台灣1名人妻在網上發文抱怨，稱只要她購買新湯煲，「一陣子一定會不見」，皆因3名大已婚小姑住在附近，每次返回娘家，見到有新湯煲就會取走，奶奶則樂得借花敬佛，任由女兒拿煲。人妻最終忍無可忍，決定用炒鑊煲湯，繼而連鑊帶湯直接端到餐桌，老爺見狀亦大嚇一跳，更直言以後都不買湯煲，反正買了都會「不知所終」。



大量網民笑言力撐人妻做得好，「做得好」、「等奶奶煲湯啦」、「3個乞丐嗎？窮到連煲都買不起」、「下次用洗腳盆啦」。



樓主3名大小姑結婚搬走，但她們都是住在娘家附近，每次見到娘家有新湯煲就會取走。（AI生成圖片）

奶奶任由3女兒取走樓主新買湯煲

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，3名大小姑結婚搬走，但她們都是住在娘家附近，每次見到娘家有新湯煲就會取走，奶奶當然沒有所謂，所以令到樓主新買湯煲都會「失蹤」，之後陷入惡性循環。

樓主每次購買新湯煲，「一陣子一定會不見」。（AI生成圖片）

樓主反擊用炒鑊煲湯

樓主最後忍無可忍，中午就用了炒鑊煲湯，之後「直接端出去餐桌，我公公嚇了一跳」，樓主直接發惡，表示每次購買新湯煲都會「不知去向」，所以以後不再買煲，以後只會用炒鑊煲湯，「以後只有炒菜鍋，如果連炒菜鍋都不見那更好，以後直接不用煮飯」。

樓主決定反擊，用了炒鑊煲湯。（AI生成圖片）

網民︰奶奶有咩反應？

許多網民支持樓主「大反擊」、「直接把炒鍋丟了，說『都被拿走了，直接擺爛別煮』」、「公公嚇了一跳，婆婆的反應是什麼？」、「沒經過主人同意就拿根本就是偷啊，家教真差，有夠丟臉的」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）