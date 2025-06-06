食堂活春宮｜女生趴枱下疑口交　抬頭右手有動作　男生表情成焦點

餐廳食堂是嘴巴吃東西的處所，但並不是可以「吃」出不雅場面！本港社交媒體瘋傳2條影片，顯示有1對情侶坐在食肆的櫈卡位內，女生一度趴到枱下懷疑為男生口交，男生的表情佯裝平常，卻又忍不出面露微笑。其後女生抬頭趴到男生胸前，左手環抱對方頸項，右手卻伸到男生下體位置急速搖動，不排除正在手交，兩人更不理會旁人目光，甚至一度親吻，現場相信有人目擊情況，用普通話喃喃討論。



影片引來許多網民討論，有傳事發現場是內地1間學院飯堂，有人留言嘲諷男生「識食」，但直斥在公眾地方做出不雅行為極不當，「應該再教育，或者趕出校！」、「使唔使咁急？」、「世風日下」。



女生趴到枱下，雖然無法清楚見到女生全部舉動，但仍見到其頭部上下擺動，懷疑正為男生口交。（網上影片截圖）

男女坐食堂卡位出現不雅場面

相關影片在本港社交媒體瘋傳，共分2段影片，各大約10秒，其中1條影片畫面顯示，該對男女坐在1間飯堂卡位內，該位置設有靠背的長櫈，而長櫈左右2邊設有展示板，顯示是Johnny Depp《加勒比海盜》系列電影海報。

女生趴到枱下，雖然無法清楚見到女生全部舉動，但仍見到其頭部上下擺動，懷疑正為男生口交，而男生面露微笑。（網上影片截圖）

女生趴下疑口交 男生微笑

片中男女坐在同一邊的長櫈，見到女生一度趴下，頭部在枱底下，而受限於長櫈獨特設計，無法清楚見到女生所有舉動，但仍只見其頭部上下郁動，懷疑正為男友口交，男生則面露微笑。

女生枱頭後身左手環抱男友頸項，右手則在男友下體位置快速上下擺動，不排除正為男友手交。（網上影片截圖）

女生起身疑手交 雙方一度親吻

另1條影片可見，女生枱頭後身左手環抱男友頸項，右手則在男友下體位置快速上下擺動，不排除正為男友手交。2人情到濃時親熱，完全沒有理會旁人目光，甚至一度親吻。而旁人目擊一切，用普通話喃喃討論，但話音太細，所以聽不清楚說話內容。

該對情侶完全沒有理會旁人目光，甚至一度親吻。（網上影片截圖）

網民︰敗壞校風，要趕出校！

根據現場環境，相信並非在香港發生，有傳現場是內地1間學院飯堂，網民看片後都認為該對男女行為不雅，「真係好大膽」、「喺食堂真係食嘢」、「不知所謂」、「嗰女仔肯先厲害」，更有人指校方應該作出處罰，「敗壞校風，要趕出校！」。

（綜合）