車震活春宮｜男女疑車內口交　3男走近觀戰　敲窗想開門後續超狂

情侶想做親暱舉動，也要注意場合。網上瘋傳馬來西亞1對男女懷疑在車內口交，而汽車停泊位置極近民居，而且全程「無遮無掩」，容易被路人見到。正當車內男女正在激情互動之際，3名男途人走近「觀戰」，該對男女疑懵然不覺，想有進一步親密動作時，其中1名男途人敲窗和嘗試打開車門，激情氣氛瞬間變成尷尬局面，男方立即倒車離開。



影片暫時未知確實事發日期和地點，但網民質疑該對男女的行為過於張揚，笑言「真係咁急咩？」、「駛走去第二度繼續？」，另有人稱「唔好阻人啦，會被人燒」。



當時正值深夜，1輛紅色寶騰私家車泊在民居路邊，車內1對男女靠得極近，女子疑似彎腰為男子口交。（網上影片截圖）

3名男途人見狀先後走近車旁圍觀。（網上影片截圖）

3名男途人見狀先後走近車旁圍觀。（網上影片截圖）

女方疑似為男方彎腰口交

相關影片長約57秒，近日在網上瘋傳，而且引來媒體報道，指事發現場是馬來西亞中霹靂縣1處地方。片中可見，當時正值深夜，1輛紅色寶騰私家車泊在路邊，現場有建築物，相信靠近民居。而車內1對男女靠得極近，只見男子坐在駕駛座，女子疑似彎腰為他口交。

3名男途人見狀先後走近車旁圍觀。（網上影片截圖）

車內男女疑想有更親密動作時，其中1名途人敲窗示警。（網上影片截圖）

男途人嘗試打開車門。（網上影片截圖）

3名男途人走近「觀戰」

正當車內男女親密互動時，3名男途人見狀先後走近圍觀，但該對男女陶醉於激情中而沒有察覺，疑想有進行進親密動作時，其中1名途人敲窗示警，甚至嘗試打開車門。車輛疑事前已鎖好車門，車內女子隨即坐好，私家車一度倒後，繼而匆匆駛離現場，留下3名「男觀眾」。

車輛疑事前已鎖好車門，車內女子隨即坐好，私家車一度倒後。（網上影片截圖）

私家車匆匆駛離現場。（網上影片截圖）

私家車急離開 網民︰速度與激情

影片引來許多網民轉載和留言，「現場表演？」、「雖然夜晚，但始終都係公眾地方，兒童不宜」、「名符其實，速度與激情」。

（綜合）

（綜合）