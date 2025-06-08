網購iPhone中伏！包裹驚見變這物　速遞公司拒交代　1招終獲賠償

網上選購盛行，不過亦經常出現各種爭拗。印尼1名女子早前經由線上平台購買iPhone手機，結果包裹送達時竟然是重約1公斤的白砂糖。她即時要求速遞公司解釋，但對方只表示「會調查」，並沒有作出跟進。



女子與家人見速遞公司沒有任何交代，決定報警求助。當警察介入後，速遞公司才准許女事主填寫索賠表格，終於亦答應退款，而退款流程卻拖了接近3個星期，幸最終獲全額賠償。



印尼有女子於網上平台購買iPhone手機，拆包裹驚見變成1公斤的白砂糖，她於網上分享中伏經歷。（示意圖／gettyimages）

印尼女網購iPhone手機「大中伏」

綜合馬來西亞及印尼媒體等報道，事發於5月上旬，印尼女子Riana（瑞安娜）打算購買iPhone手機，由於想買的型號在大部份實體店舖經已賣斷貨，所以她決定於網上下單，並經由1個官方網站平台購買iPhone。苦等4天，包裹終於寄送到家，不過當她滿懷期待錄製開箱影片時，出現這幕卻令她傻眼不已。

拆開包裹驚見「1公斤的白砂糖」

從瑞安娜上傳到TikTok帳號「rianadwia_」的影片所見，她當時用刀𠝹開包裹，再撕開氣泡袋後，發現裏頭並非她預訂的iPhone手機，而是重約1公斤的白砂糖，失望的她不禁大喊「先生你認真的嗎？這怎麼可能？」。

女子瑞安娜當時用刀𠝹開包裹。（TikTok影片截圖）

然後再撕開用作包裹貨品的氣泡袋。（TikTok影片截圖）

她發現裏頭並非iPhone手機，而是重約1公斤的白砂糖。（TikTok影片截圖）

速遞公司拒認責 1招成功迫退款

瑞安娜立刻向要求速遞公司解釋，然而速遞員卻聲稱對事件毫不知情，涉事速遞公司亦指不清楚狀況，只回應「會調查」。瑞安娜與家人等了3天，始終未獲任何交代和回應，最後決定報警求助。經過漫長的申報和填寫索賠表格過程，她才收到可獲退款的消息，而整個退款流程耗時近3星期，款項才全數獲得退還。

她即時要求速遞公司解釋，對方指不清楚狀況，只回應「會調查」。（TikTok影片截圖）

她等了3天眼見未獲任何交代遂決定報警，終獲全數退還款項。（TikTok影片截圖）

（TikTok＠rianadwia_）