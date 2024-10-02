印度男網購iPhone選「貨到付款」 手機到手後即勒死送貨員棄屍
撰文：ETtoday
出版：更新：
印度北方邦勒克瑙（Lucknow）發生一起恐怖事件。
一名男子網購iPhone選擇現金貨到付款，待送貨員上門後竟將對方殺害棄河，屍體至今仍未尋獲。
根據NDTV，兇嫌加雅南（Gajanan）在電商平台Flipkart訂購一支價值15萬盧比（約13870港元）的iPhone，結帳方式選擇貨到付款。
30歲快遞員薩胡（Bharat Sahu）9月23日送貨到加雅南家中，卻遭加雅南和友人阿卡什（Akash）勒死，遺體被裝進麻布袋後丟進Indira河。
由於薩胡遲遲沒有回家，家屬9月25日向警方通報失蹤。
【延伸閱讀】蘋果MMA｜新iPhone 15無貨 印度店員慘遭2顧客狂毆扯衫
點圖放大瀏覽：
+19
警方調閱通話紀錄，試圖追蹤薩胡所在位置時，找到加雅南的電話號碼，並設法聯絡上阿卡什。
阿卡什在審訊過程中已承認犯案，但薩胡遺體至今仍未尋獲，當局已動員邦救災部隊 （SDRF）小組搜索。
【延伸閱讀】美國費城百人搶劫亂如暴動 KOL直播喊：有免費iPhone！下場慘了
點圖放大瀏覽：
+27
印度人妻被老公「綁電單車拖行遊街」 全程慘叫卻無人幫忙｜有片印度5男巴士車廂輪姦女學生 司機售票員也伸魔爪 舉國震怒印度火葬場圍牆倒塌 5人遭活埋慘死 2女童路過遭殃｜有片・慎入輪胎充氣大爆炸 印度巴士司機被「炸到飛起」墜地慘死｜有片慎入印度「綁架新郎」案頻生 綁匪當眾擄走男教師 用槍指頭逼娶女兒
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】