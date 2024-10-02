印度男網購iPhone選「貨到付款」　手機到手後即勒死送貨員棄屍

印度北方邦勒克瑙（Lucknow）發生一起恐怖事件。



一名男子網購iPhone選擇現金貨到付款，待送貨員上門後竟將對方殺害棄河，屍體至今仍未尋獲。

30歲快遞員薩胡9月23日送iPhone到加雅南家中，卻遭勒死。（newsdrum.in）

根據NDTV，兇嫌加雅南（Gajanan）在電商平台Flipkart訂購一支價值15萬盧比（約13870港元）的iPhone，結帳方式選擇貨到付款。

30歲快遞員薩胡（Bharat Sahu）9月23日送貨到加雅南家中，卻遭加雅南和友人阿卡什（Akash）勒死，遺體被裝進麻布袋後丟進Indira河。

由於薩胡遲遲沒有回家，家屬9月25日向警方通報失蹤。

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警方調閱通話紀錄，試圖追蹤薩胡所在位置時，找到加雅南的電話號碼，並設法聯絡上阿卡什。

阿卡什在審訊過程中已承認犯案，但薩胡遺體至今仍未尋獲，當局已動員邦救災部隊 （SDRF）小組搜索。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】