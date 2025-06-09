辱罵2推銷員「狗男女」男子判無罪　檢方上訴結果逆轉　原因曝光

生氣時「火遮眼」口出惡言，隨時可能惹上官非。台灣高雄1名男子和1名推銷信用卡的女子發生口角，男同事見狀上前調解，躁男當場辱罵2人是「狗男女」。男推銷員認為自己聲譽受損，於是報案。



案件經一審時，男被告被判無罪，檢方隨即提出上訴，而案件在高雄高分院再次審理時，法官翻查眾人口供，發現被告當時承認「是我侮辱，對，並沒有錯，我都敢承認」，故裁定被告「公然侮辱」罪名成立，判處拘役20天。



張男怒罵2名信用卡推銷員是「狗男女」，結果惹上官非。（AI生成圖片）

男被告辱罵︰狗男女

台媒於今年6月報道，案發於2024年5月9日晚上，現場是鳳山區青年路1間連鎖超級市場，張姓男被告和1名推銷信用卡的女子發生爭執後，女子的杜姓男同事走近調解，豈料張男怒罵他們是「狗男女」、「爸媽不知道是怎麼教小孩的」。

被控「公然侮辱」罪名 一審脫罪

杜男認為自己名譽受損，事後報警求助，張男被控「公然侮辱」罪名。案件在高雄地方法院審理，法官認為張男罵人不當，但語句發生在衝突過程之中，時間比較短暫，加上情緒激動脫口而出，欠缺持續性、反覆性和恣意性，難以構成「公然侮辱」罪名，裁定被告無罪。

案件再度審理，法官改判被告拘役20天，但可易科罰金。（AI生成圖片）

被告曾說「是我侮辱」 法官改判拘役20天

檢方不服提出上訴，案件在高雄高分院進行審理，法官認為雙方發生爭執，被告以「狗男女」作出辱罵，杜男質疑被告是否侮辱時，被告怒嗆「是我侮辱，對，並沒有錯，我都敢承認，我不像你們，不敢承認」，故認定被告有犯罪意圖，加上雙方衝突期間，被告持續辱罵，明顯針對杜男進行人際關係攻擊，並非口頭禪、助語詞或衝動之下脫口而出，改判被告拘役20天，但可易科罰金，以1,000新台幣（約250港元）折算1天，案件可上訴。

（綜合）