王大陸疑不滿司機繞路找人打司機　陸網民曾支持逃兵如今看法逆轉

藝人王大陸上個月才捲入逃兵風波，不料，4日又被爆料涉嫌「殺人未遂」遭台灣警方移送至檢方複訊；而他近年來事業重心都在大陸，當時逃兵消息受到陸網友一面倒支持，如今殺人未遂事件曝光後，讓不少陸網友傻眼。



王大陸涉嫌「殺人未遂」的新聞火速登上微博熱搜，許多陸網友直接看傻眼，原先許多希望他移居大陸、別理逃兵爭議的網友，如今直接切割直呼：

「離譜得有點不敢相信」

「不想服兵役所以選擇入獄嗎」

「什麼鬼，又是逃兵役又是涉嫌教唆殺人」

「台灣藝人還真狠呀」

「媽呀灣灣藝人搞這麼大！」



藝人王大陸上個月才捲入逃兵風波，不料，4日又被爆料涉嫌「殺人未遂」遭台灣警方移送至檢方複訊。（視覺中國）

事實上，據《CTWANT時報周刊》報導，王大陸2024年底搭機返台後，透過叫車平台叫計程車接送，原先傳出他見到來接機的車輛後，因車況不符期待而找人動手，後來又有消息指出，他認為司機在途中繞路且態度惡劣，下車便向友人抱怨、要求幫忙出氣。

王大陸2024年底搭機返台後，透過叫車平台叫計程車接送，原先傳出他見到來接機的車輛後，因車況不符期待而找人動手。

而其友人游男等人因此找上司機及派車員，將對方暴打一番，受害人傷勢嚴重並提告；新北地檢署4日指揮警方兵分多路，前往王大陸位於台北市的住處將其拘提、游男也被逮捕，全案依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦，目前仍在開偵查庭中。

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