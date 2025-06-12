持菜刀2次性侵八旬婆婆兼影相！淫狼慣犯前科曝光　終極判囚14年

台南發生性侵老婦的駭人風化案。1名有多項風化案底的性侵慣犯，80多歲女鄰居謊稱自己家中有對方的信件，老婦信以為真便入屋取信，詎料遭獸男持菜刀襲擊，2次性侵得逞，甚至用手機拍下不雅照片。



獸男被捕後辯稱獲得老婦同意進行性交和拍照，但法官翻查被告前科，發現他過往干犯多宗同類風化案件，8名受害人由10歲至18歲，每次刑期由7年至19年不等，即使接受強制治療，但被告今次仍然犯案，明顯死性不改，重判他入獄14年，案件經過上訴，最高法院駁回上訴定讞。



陳男持刀性侵80多歲女鄰居。（示意圖/gettyimages）

犯人風化案底纍纍 8名女童和少女受害

台媒於今年6月報道，涉案陳姓男子是性侵慣犯，由1979年起犯下多宗性侵案件，持菜刀、開山刀、水果刀等各式武器，總共有8名女童和少女受害，年齡介乎10歲至18歲。陳男在每次案件被判入獄7年至19年，多次進出監獄，但之後會再度犯案，陳男不斷接受強制治療，卻無法控制不犯獸行。

訛稱代領信件 亮菜刀性侵八旬婦

最新案件發生在2024年8月上午8時許，陳男當時正值假釋，向80多歲女鄰居謊稱為她代領信件，並且放在自己家中。老婦不虞有詐便跟隨陳男入屋，豈料陳男隨即亮出菜刀，又打算抱起老婦，老婦立即緊抱門柱大聲求救，但陳男用刀柄襲擊她，繼而性侵得逞。

受害老婦哭訴自己受害遭遇，請求法官判處被告死刑，以免對方再度危害社會。（示意圖/gettyimages）

再次性侵 拍攝不雅照片

陳男之後持刀威脅老婦入屋，喝令她脫光衣物躺在地上，並且再度性侵，犯案期間更用手機拍照，完事後才讓受害人離開，過程歷時大約1個小時。

老婦受輕傷 里長協助報警

當地里長發現老婦沒有參加慣常聚會，於是前往其住所了解，追問下揭發陳男獸行。里長帶老婦前往驗傷，其頭部因敲擊而疼痛，左腹同樣疼痛，背臀和右手肘外處受傷，里長立即報警求助。警方經調查後拘捕陳男，陳男當時認罪，被控「加重強制性交並照相」罪名。

最高法院「終極裁決」判處被告入獄14年。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱事前得到老婦同意性交

案件審理期間，陳男辯稱和老婦發生關係，但事前得到對方同意，老婦亦沒有反對他拍照，其代表律師亦稱被告因病態行為才會犯案，希望法官輕判。但老婦出庭時哭訴自己受性侵的遭遇，請求法官判處被告死刑，以免對方再度危害社會。

法庭終極裁決重囚14年

案件經一審二審，法官均認為被告干犯多宗性侵案件，如今再次犯案，性侵老婦期間，沒有理會受害人悲泣和求救，嚴重侵害其身體及性自主權，均重判14年有期徒刑，全案再度上訴，最高法院6月2日「終極裁決」駁回上訴。

（綜合）