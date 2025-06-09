的士找續$10澳門紙當100港紙！港女疑被騙　怒爆司機「蠱惑」手法

是不慎弄錯還是故意行騙？近日有港女以500元紙幣支付約100元的士車資，事後翻看找續得來的約400元，才發現夾雜1張紅色的10元澳門紙幣。港女疑遭的士司機「蠱惑行騙」，於是發帖提醒網民。有網民就指類似情況並非首例，直言「唔係新鮮事」，並建議要撿查好找續才下車。



港女疑遭的士司機「蠱惑行騙」，將10元澳門紙幣冒充100港元進行找續。（「將軍澳主場」FB圖片）

該名網民於3日下午在facebook群組「將軍澳主場」發帖，並上傳1張紅色的10元澳門紙幣照片，提醒網民「大家要小心錢嘅找續」。

10元澳門紙幣「夾中間」

樓主表示，當天中午從將軍澳坐的士去九龍灣，車資約100元，她以500元紙幣支付，司機理應找回約400元。然而，事後她卻發現司機找續的紙鈔中，夾着1張紅色的10元澳門紙幣，質疑司機「$10澳（門）幣當港紙$100去找續」，並解釋「由於$10澳（門）幣1張夾喺中間，所以冇乜特別去留意」。

按匯率，1澳門元約等於1港元，故樓主虧蝕了90元。

網民建議要撿查好找續才下車。（《降魔的》劇照）

網民質疑司機「蠱惑有心呃」

帖文引起網民熱議，亦有人將帖文轉載至其他群組，引起廣泛關注。不少網民懷疑司機故意將10元澳門紙幣夾在數張港紙中是「博大霧」、「蠱蠱惑惑有心呃」、「好地地港紙，又點會mix埋其他外幣，仲要唔係放喺第一張」，亦有人指「都唔係新鮮事啦」、「之前試過幾單報過，幾單都係的士找錢夾喺裏面扮一百（元）找畀客」。

有網民就訴苦稱同樣試過找續被騙，「我都收過一次澳門$10！X佢」、「我都遇過一次夜晚扮壞燈。畀$500，故意找少張$100」。有人就認為找續時一定要先檢查清楚，避免損失，「一向睇齊先落車」、「幾時都要數齊錢先」。

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