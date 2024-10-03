荃灣酒樓$10澳門元當$100港幣找贖？食客質疑存心欺騙　照片瘋傳

找贖時真的要小心核對金額，以免造成損失！有食客於網上飲食平台發文，指日前光顧荃灣愉景新城商場某酒樓，結賬時本應找贖4張100元紙幣，事後發現鈔票混入1張同樣是紅色的10澳門元（下同，約9.7港元）紙鈔，加上當天離奇地並未獲得收據，因此質疑涉事店舖或收銀員存心欺騙，並分享事件提醒他人找贖時要小心留意金額。



有網民覺得是收銀員「出蠱惑」，「放喺中間夾住，個收銀員應該知情」、「估計係個收銀無睇（清楚）收咗，為減少損失，搵人做替死鬼」，建議樓主報警；也有網民認為店員或是無心之失，勿過分揣測。有留言則指樓主都有責任，「不嬲收錢都攤開睇」、「我會當住佢面前一張一張數」。樓主回覆指，他是年滿75歲長者，加上收銀員當時給予4張紅色鈔票，「望一望見係4張，就袋入銀包」，但因不想麻煩故拒絕報警。



《香港01》已就事件向涉事公司查詢，正等候回覆。



有食客到酒樓用餐，指找贖時被混入1張10澳門元，藏於另外3張港幣100元鈔票中。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

疑酒樓找贖混入澳門元

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指他於10月2日（周三）上午10時到愉景新城商場1家酒樓用餐，結賬時要找贖4張100元港幣鈔票，即合共400元，不過他事後發現，4張鈔票中，被混入1張10澳門元紙鈔。樓主補充，平日找贖時會連同獲得收據，但當天卻沒有獲取收據，故質疑涉事店舖或收銀員「有意」欺騙，遂分享事件提醒他人，「找贖回來的錢要小心看清楚」。

從其上載的相片可見，2張港幣100元中間，被混入1張同樣是紅色的10澳門元，紙鈔上雖清楚印有「大西洋銀行」5字，即屬澳門幣發鈔銀行，明顯並非本港貨幣，但由於兩者顏色甚為相近，若收取時沒有仔細檢查，未必能即場發現。

有網民建議樓主報警，「個收銀有無心都好，唔好縱容呢種呃人風氣」。（示意圖／gettyimages）

網民建議報警

帖文掀起網民熱議，有人認為酒樓收銀員「出蠱惑」，「放喺中間夾住，個收銀員應該知情」、「估計係個收銀無睇（清楚）收咗，為減少損失，搵人做替死鬼」、「佢唔畀收據，擺明呃你」、「虧大了」、「唔留意真係唔知，澳門$10紙幣好似港紙$100」、「真係防不勝防」；也有網民認為店員或是無心之失，勿過分揣測。

有網民就建議樓主報警，以避再有顧客受騙，「每個收銀櫃檯一定有CCTV（閉路電視）」、「個收銀有無心都好，唔好縱容呢種呃人風氣」。

惟有留言指樓主自身都有責任，離開前應小心檢查找贖金額，「不嬲收錢都攤開睇」、「我會當住佢面前一張一張數」、「其實收錢緊（係）要睇下！自己買個教訓！」樓主及後回覆眾人，指自己是年滿75歲長者，「年紀大有甩漏」，加上收銀員當時給予4張紅色鈔票，「望一望見係4張，就袋入銀包」，但就表示因不想麻煩，故拒絕報警。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）