的士女乘客偷錢！等找續秒出手偷$50　網民睇片認出她用這名牌袋

坐霸王車再偷錢？近日有的士司機將行車記錄儀（車cam）片上傳至社交平台，並表示遭女乘客偷錢。影片所見，女乘客趁的士司機專心更換打印紙及計算找續時，使出「閃電手」將司機放在身旁的50元紙幣偷走，得手後還若無其事接過司機找續的20元紙幣，才悠然下車。



司機事後發帖怒斥對方「正乞兒車錢都偷」，而網民看完影片亦紛紛指斥女乘客行為，「已經無生意仲碰到啲X人」、「驟眼睇幾草嘢啫，咁都要偷返，正臭X」、「個阿嬸拎咁貴袋都要偷司機錢」。



有的士司機上傳車cam片到社交平台，並表示遭女乘客偷錢。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳長約54秒的車cam片，並表示「一時大意換打印纸，唔記得收起啲錢俾呢個阿嬸偷咗」。

從影片可見，事發於6月1日下午約6時30分左右，當時的士已駛至目的地，該名戴手套的女乘客正等候司機列印收據。不過，因打印紙剛好用完，司機即順手將收到的50元紙鈔放在身旁置物箱上，然後揭起箱取出打印紙更換。其間乘客位車門一度打開，但之後再關上，的士再向前移動至行人路旁。

司機順手將收到的50元紙鈔（紅圈示）放在身旁置物箱上，然後揭起箱取出打印紙更換。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

女乘客「閃電手」極速偷錢

停車後，司機正忙着計算找續，女乘客趁司機不為意，忽然快速伸手取走司機身旁的50元紙幣，然後將錢塞進手袋，再若無其事坐好等待司機列印收據及找續。在接過司機找續的20元紙幣後，女乘客才從容不迫下車。

女乘客趁司機不為意，忽然快速伸手取走司機身旁的50元紙幣（紅圈示）。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

女乘客將50元紙幣塞進手袋（紅圈示）。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

司機上傳影片怒轟：正乞兒車錢都偷

司機事後發現被偷錢，氣極表示「我係找咗20蚊畀佢，佢就偷埋佢嗰50蚊急急放入手袋，正乞兒車錢都偷」。他又形容女乘客「閃電手」，而自己一時大意未有提防。他續指，「生意已少仲俾佢偷，我仲找埋20蚊畀佢」，並嘆道「辛苦錢都偷」。對於有網民要求司機提供拍攝到正面的車cam，司機則回應「我夠想要正面cam，打理人話冇」。

女乘客接過司機找續的20元紙幣後，才從容不迫下車。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有眼利網民指出女子所用手袋疑為名牌Hermès的Kelly系列。（示意圖／非同款手袋，Hermès官網截圖）

網民揭女乘客用名牌袋 狠嘲「斯文敗類」

不少網民看完影片都替司機不忿，並直斥女乘客行為離譜，「已經無生意仲碰到啲X人」、「有心裝無心，冇辦法啦幾十蚊當畀佢執藥」、「條友真夠薑」、「你顧住搞換纸，佢有心攞返㗎喎，驟眼睇幾草嘢啫，咁都要偷返，正臭X」。更有眼利網民發現女子所使用的手袋疑為名牌Hermès的Kelly系列，故留言表示「個阿嬸拎咁貴袋都要偷司機錢」、「斯文敗類仲攞Hermès」。

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