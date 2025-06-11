活人當垃圾？2露宿者1原因遭垃圾車「回收」倒車斗 1爆頭死1腳傷
撰文：田中貴
出版：更新：
美國發生罕見奪命意外！2名男露宿者睡在大型垃圾桶內過夜休息時，遭垃圾車連同垃圾一併「收集」，倒入車斗後繼續行駛，途中停在1間中學對開時，有職員見到車斗有人，報警求助而揭發事件。其中1名露宿者當場爆頭死亡，另1人腿部受傷送院治理，死者家人事後在網上進行公開籌款，希望為死者辦理身後事。
教職員發現垃圾車車斗離奇有人
事件發生在美國薩福克縣（Suffolk County）的科馬克（Commack ），事發於5月29日清晨約6時30分，1輛垃圾車沿公路行駛，途中停在1間中學對開，有教職員見到垃圾車車斗離奇有人，於是報警。警方截停垃圾車調查，發現其中1名男子當場爆頭死亡，另1名男子腿部受傷，由救護車送院治理。
警方相信2露宿者睡垃圾桶內遭「回收」
警方經初步調查後，相信45歲男死者洛佩茲（Eblein Lopez）和21歲男傷者埃爾南德斯（Emilson Hernandez）可能是露宿者，事發前睡在該條公路的大型垃圾桶內，垃圾車如常收集垃圾時，竟然將2人一併「收集」倒入車斗內，結果導致是次意外，案件仍在調查中。
男死者家屬網上籌款
洛佩茲的家人事後在網上籌款，希望籌得9,000美元（約7萬港元），以協助辦理身後事。
中學強調和意外無關 如常運作
涉事中學事後向家長強調，是次意外和學校無關，不會影響到學生或教職員，教學工作如常進行。
（綜合）