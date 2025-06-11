活人當垃圾？2露宿者1原因遭垃圾車「回收」倒車斗　1爆頭死1腳傷

美國發生罕見奪命意外！2名男露宿者睡在大型垃圾桶內過夜休息時，遭垃圾車連同垃圾一併「收集」，倒入車斗後繼續行駛，途中停在1間中學對開時，有職員見到車斗有人，報警求助而揭發事件。其中1名露宿者當場爆頭死亡，另1人腿部受傷送院治理，死者家人事後在網上進行公開籌款，希望為死者辦理身後事。



洛佩茲的家人在網上籌款，希望籌得9,000美元（約7萬港元），以協助辦理身後事。（網上圖片）

教職員發現垃圾車車斗離奇有人

事件發生在美國薩福克縣（Suffolk County）的科馬克（Commack ），事發於5月29日清晨約6時30分，1輛垃圾車沿公路行駛，途中停在1間中學對開，有教職員見到垃圾車車斗離奇有人，於是報警。警方截停垃圾車調查，發現其中1名男子當場爆頭死亡，另1名男子腿部受傷，由救護車送院治理。

警方相信2露宿者睡垃圾桶內遭「回收」

警方經初步調查後，相信45歲男死者洛佩茲（Eblein Lopez）和21歲男傷者埃爾南德斯（Emilson Hernandez）可能是露宿者，事發前睡在該條公路的大型垃圾桶內，垃圾車如常收集垃圾時，竟然將2人一併「收集」倒入車斗內，結果導致是次意外，案件仍在調查中。

2名露宿者事發前睡在該條公路的大型垃圾桶內，垃圾車如常收集垃圾時，竟然一併將他們收集到車斗內。（AI生成圖片）

男死者家屬網上籌款

洛佩茲的家人事後在網上籌款，希望籌得9,000美元（約7萬港元），以協助辦理身後事。

中學強調和意外無關 如常運作

涉事中學事後向家長強調，是次意外和學校無關，不會影響到學生或教職員，教學工作如常進行。

（綜合）