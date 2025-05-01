恐怖奪命工業意外！工人清理吹塑機 機器突啟動 慘遭夾頭喪命
撰文：桃樂斯
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馬來西亞發生恐怖奪命意外。當地1名男工人準備清潔吹塑機時，發現有塑料瓶卡在機器內，當他打開機器門欲取出塑料瓶時，詎料機器突然啟動，工人的頭部不幸被夾於機器內，最終當場喪命。
當地職業安全與衛生局表示，已發布禁止任何人移動現場物件的指令，直至調查工作完成為止。
工人清理吹塑機 被機械夾頭喪命
綜合馬來西亞媒體報道，事發於4月29日上午7時35分，當地1名外籍工人在巴生市（Klang）碼頭附近一家工廠清理吹塑機，該機器用作塑膠加工，將液體塑膠噴出後，利用機器吹出風力，將塑體吹附到一定形狀，從而製成產品。工人清理機器期間頭部被夾住，終當場斃命。雪蘭莪州的職業安全與衛生局在意外後發公告，指當局已即時派員前往現場進行調查。
塑料瓶卡在機器內 工人取出時機器突然啟動
經初步調查後確認，死者為工廠的新聘用員工，事發時被指派到涉事工廠的生產部進行清潔工作，當時死者發現有塑料瓶卡在機器內部，他於是試圖打開機器門並取出塑料瓶，詎料機器突然啟動，使其頭部被夾在機器內。當醫護人員到場後，證實他已死亡。
完成調查前禁移動場內物件
雪州職業安全與衛生局表示，直至調查工作完成為前，禁止任何人移動現場所有物件，同時發布2張禁止通知書，因為僱主未能提供清潔，以及維修機器工作相關的作業程序。目前案件仍在調查，以確認事故起因，以及需要為事件負責的相關單位或人士。
（綜合）
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