衰十一！誘騙15歲少女2次愛愛兼拍片　外藉淫狼認罪賠償判刑出爐

未成年人士社會經驗不足，理應受到法律保護。台灣彰化1名外籍男子透過社交程式認識1名15歲少女，誘騙對方拍攝和傳送不雅照片，之後2次到少女家發生性關係，甚至拍攝性愛影片，少女家人驚悉事件報警。案件在審理期間，雙方達成和解，被告認罪及願意賠償。法官判處被告應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間被告需要接受保護管束，同時提供240小時義務勞動工作。



男被告和15歲少女2次發生關係，其間曾拍攝性愛過程。（示意圖/gettyimages）

2次發生關係 拍攝性愛影片

台媒於今年6月報道，該名外籍男子在社交程式認識15歲受害人後，2024年5月5日深夜和5月11日上午，透過instagram誘使少女拍攝猥褻裸露不雅照片，繼而傳送給他，去到5月12日清晨，被告前往少女住所與她發生性關係，同時拍攝過程，5月26日凌晨再度犯案。

被告認罪賠錢 雙方達成和解

少女家人事後驚悉事件報警求助，彰化縣警察局彰化分局經調查後，將案件轉交地檢署作出檢控。男被告承認罪行，而在法庭審理期間，雙方已在彰化市調解委員會達成和解。

法官裁定罪名成立，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，其間被告要在指定公益機構擔任義工，歷時240小時。（AI生成圖片）

被告被勒令做240小時義工

法官認為，被告行為對受害人身心發展造成不良影響，違反《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第2項等規定，理應判處3年以上有期徒刑，但考慮到被告認罪和沒有前科，加上和受害人一方達成和解和作出賠償，裁定「引誘使少年自行拍攝性影像」、「拍攝少年性影像」，以及「與未成年人士性交」罪名成立，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間，被告需要接受保護管束，並要在指定公益機構擔任義工，歷時240小時。

（ETtoday新聞雲）