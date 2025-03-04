衰十一！事前沒詢問　成年男與15歲女友平安夜性交捱告　判刑出爐

未成年人士入世未深，記得要保護自己。台灣桃園1名成年男子與15歲少女交往，2人於平安夜發生關係，女受害人雖然當時沒有反抗，但事後報警求助，更指男方「事前沒有詢問」，她當時不敢表達想法，也不敢拒絕。法官經審理後，裁定被告「對於14歲以上未滿16歲女子性交」罪名成立，判囚6個月，但緩刑4年。



女受害人雖然當時沒有反抗，但事後報警求助。（示意圖/gettyimages）

平安夜發生關係 受害人事後報警

台媒於今年2月報道，案件在桃園地院審理，男被告於2021年12月認識1名15歲少女，他們繼而交往，被告沒有克制自己的慾望，在同年12月24日平安夜邀請小女友前往其住所，在沒有違反對方的意願下，和小女友發生1次關係，小女友事後報警求助。

受害人接受調查時表示，男方事前沒有詢問她意願，但的確沒有強迫，她當時不敢表達想法，也不敢拒絕，所以男方都不知道其真正意願。男方則承認和小女友發生關係，但否認自己強制性交。

法官裁定「對於14歲以上未滿16歲女子性交」罪名成立，判囚6個月，緩刑4年。（示意圖/gettyimages）

法官判緩刑4年

法官考慮到被告明知受害人只有15歲，身心發展尚未成熟，但仍然和她發生性行為，雖然沒有違背對方意願，但對其身心健康與人格發展有不良影響，但姑念被告承認和對方發生關係和沒有前科，裁定「對於14歲以上未滿16歲女子性交」罪名成立，判囚6個月，緩刑4年，案件仍可上訴。

（綜合）