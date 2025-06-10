遇一家3口內地家庭求借錢　港女拒絕竟遭搶走零食　網民斥：狼死

「借錢黨」進化到「打劫」零食？有港女於網上發文表示，日前在回家路上被一家3口、操普通話的內地家庭截停問有沒有「散紙」，讓他們買食物給小朋友吃，她回應沒有現金，內地家庭要求去銀行櫃員機提款，她以「唔方便」為由婉拒，怎料下秒內地家庭竟「打劫」她袋中兩包小饅頭零食就離開。



有港女於網上發文表示，日前在回家路上被一家3口、操普通話的內地家庭「打劫」她袋中兩包零食。（AI生成圖片）

該港女於Threads發文指出，「傻X咗，被人打劫咗兩包小饅頭」。她憶述，當天買完東西在回家路上被一家3口內地家庭截停，稱在澳門賭完錢後身上沒現金，問她有沒有「散紙」，讓他們買食物給小朋友吃，她回應沒有現金，只有銀行轉數快。

遇一家3口內地家庭求借錢

內地家庭未有放棄，竟要求港女去銀行櫃員機提款，「佢好意思叫我走去撳錢畀佢（但係佢又唔係而家即刻畀到rmb我）剩係話加我微信」，港女表示「咁我唔方便喎」，而內地家庭更3次強調「唔會呃人」。

港女指出，內地家庭「多謝都無聲，就拎走咗我兩包嘢食」。（《小偷家族》劇照）

港女拒絕竟遭打劫零食

下秒，內地家庭指着港女的袋問裏面裝了什麼，可否送零食給他們兒子，還未說完就開始「伸手摷我袋零食，佢仲要嫌棄我無飲品」，然後「佢多謝都無聲，就拎走咗我兩包嘢食」。

港女指出，「我覺得報警又未至於，得嗰兩包小饅頭」，認為警方不會受理，加上原以為內地家庭拿走零食後會互加微信付錢，「點知走X咗，仲嫌少」。

港女被偷走兩包小饅頭零食，只餘下1包。（Threads圖片）

網民：好似行山遇到馬騮咁

網民留言批評「打劫」零食的內地家庭，「好似行山遇到馬騮咁」、「點解可以厚面皮到咁」、「咁狼死，如你有現金喺身，搶的就不是一兩包小饅頭了」、「大癲，我懷疑呢1家3口都係假㗎，無關係嘅，只係多個細路等人易落搭啲」。

網民：大嗌「搶嘢呀」包佢哋即走

網民亦認為樓主太善良，「你都幾好人㗎喎，咁都唔拎返」、「你真係菩薩心腸，畀着我俾人搶嘢食我會嬲到癲」、「你自我保護意識要提高，陌生人咁對你都唔識反擊，下次係銀包，你有反應時都跑走咗啦」、「唔明白點解你有空間機會俾佢哋攞到嘢，你一開始say no就走啦，停喺度把鬼咩」、「其實樓主真係可以大嗌『搶嘢呀』包佢哋即走」。

網民指出，「其實樓主真係可以大嗌『搶嘢呀』包佢哋即走」。（AI生成圖片）

網民提醒小心各種行騙手法

有網民提醒，「呢啲微信騙案嚟，你畀咗錢佢，佢可能會覆你一兩日嘅，但係永遠都唔會過返錢畀你，然之後就blacklist咗你」、「想提下呢啲有幾個人一齊的，要小心佢哋其中一兩個表面拎你啲食物，而另一個開你個袋（特別係背囊/斜孭袋）偷嘢。（之前朋友試過喺旺角，一個問路，一個去拉開佢背囊）」。