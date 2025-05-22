無現金、八達通！內地遊客未能支付小巴車費　幸遇好心港男代付款

外遊時真的要先了解當地交通及付款方式等細節。早前有內地遊客在小紅書發帖，稱來港時未有準備現金、八達通等，僅準備了微信支付，結果上小巴後卻發現車上沒有微信乘車碼，未能支付12.4元車資。該遊客嘗試使用其他付款方式未果，所幸車上1名熱心男乘客代其支付車費，令她直言「對香港印象特別好」。



網民得知事件後，除讚揚港人熱心，亦有人提醒外遊前要「做好功課」，避免類似事件發生，「唔係次次都遇到好人」。



有內地遊客發帖指，來港乘坐小巴時發現車上沒有微信乘車碼，無法支付12.4元車資，所幸得好心人幫忙代為付款。（小紅書）

該內地遊客在小紅書以「超好的香港大哥！感謝你」為題發帖，講述在香港遇到的好人好事。樓主表示早前遊港時沒有購買八達通，而是使用微信乘車碼，但當樓主於軒尼詩道乘坐綠色小巴，上車後才發現車上並未提供微信支付功能，故未能即時繳付12.4元車資。

未能繳付車費 幸遇好心人幫忙

樓主與同行人士臨急研究支付寶乘車碼，而司機大叔在開車途中則嘗試作出解釋。不過樓主指對方說的是廣東話，樓主聽不懂，因此一直到下個車站也還未研究好如何付費。而車上1名乘客「大哥」正要在該站下車，下車前以廣東話簡單說了聲，便幫樓主投幣付款。

樓主大為感動，表示「聽不懂但是知道他在幫我們投幣！」，於是拍下對方代她支付的13元，並稱「嗚嗚嗚超級感謝！你真好啊！為你的愛心港幣留念」。她稱事後回想「還是好溫暖」，而且整天在港遊玩，也覺得「對香港印象特別好」。

樓主拍下港男代她支付的13元車資，並發帖表示感謝。（小紅書）

網民讚揚港人「仗義大方」

帖文引起網民熱議，不少網民都讚揚港人熱心助人，「香港人都是外冷內熱，都是你真的需要幫助的時候義無反顧的幫助你，我從一開始的不習慣到慢慢愛上這個城市」、「經常會有這樣的事的，港人仗義大方」。

不過，也有網民提醒樓主及其他遊客旅遊時要「做好功課」，了解旅行地點的交通方式，「總結：自己功課沒做好，碰到好心人」、「不同地方都有自己的交通卡，有需要還是買一張吧」、「都講在香港別太依賴移動支付，都不聽勸，自認為哪裏都可以手機支付」、「我就覺得你們去一個陌生城市不買交通卡我能理解但不帶現金就是迷之自信吧」。

（小紅書）