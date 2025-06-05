內地家庭質疑的士司機兜路　遭鎖車內半小時幼女快熱暈　後續更嬲

又有內地遊客在香港乘搭的士的不愉快事件！有內地網民於網上發文嬲爆公審香港的士司機，指出日前一家三口乘搭的士，因為說普通話被兜路、被歧視，理論不成司機故意熄匙鎖門，在公路上將他們關在悶熱的車內20至30分鐘，年幼女兒汗流浹背、呼吸急促、哭鬧和快熱暈，最終報警被救出。



該內地人指出，一家三口在香港乘搭的士時遇上惡司機，「完完全全因為說普通話被繞路被歧視」。（小紅書圖片）

該內地旅客於小紅書以「香港惡的士司機熄火鎖門熱暈無辜小孩」為題發文，指出一家三口在香港乘搭的士時遇上惡司機，「完完全全因為說普通話被繞路被歧視」、「狡辯不成高溫熄火鎖車，把我們一家關在高速路20至30分鐘」。

內地家庭質疑的士司機兜路 遭鎖車內半小時

內地人表示，司機故意關閉後座門窗，只開了前座窗戶，「叫他開窗司機置若罔聞」，香港天氣悶熱，車內溫度迅速升高，「我們兩個大人渾身是汗，孩子更是汗流浹背又害怕，一會就呼吸急促開始哭鬧，快暈了司機也不開門！」。樓主忍無可忍打了第二次999報警，終於被警車和救護車包圍救下，直言「太氣憤了！」。

該內地人說：「我們兩個大人渾身是汗，孩子更是汗流浹背又害怕，一會就呼吸急促開始哭鬧，快暈了司機也不開門！」（小紅書圖片）

的士司機鎖門理由：聽不懂說啥

內地人指出，警察幫忙翻譯司機說法，司機稱在等警察到來，「聽不懂我們說啥才不開門」，他嘲諷「這司機理由絕了，普通話聽不懂，難道英語也聽不懂？最後還要車費！」。

內地人批評司機安全意識欠佳，在高速公路停車隨時被追尾撞到，司機亦態度惡劣，「裝聾作啞」，依仗自己是司機，故意憋悶無辜大人小孩。

內地人表示，公審司機目的是盼大家「一起維護整治香港出租車戾氣」。（資料圖片）

樓主：一起維護整治香港出租車戾氣

內地人表示，公審司機目的是盼大家「一起維護整治香港出租車戾氣」，認為政府部門應加強規管，「的士服務是一個城市的門面，不能執業還害人！」，擔心若當時警察晚了一點到，不知女兒會怎樣，「這已經危及生命了」。

該內地人說，「的士服務是一個城市的門面，不能執業還害人！」。（資料圖片）

網民：欺人太甚了

網民紛紛留言批評，「這麼小孩子，中暑很危險的！會死人的！」、「就是故意謀殺！」、「司機過分，還以聽不懂原因，笑死人，做司機肯定好多年，載過很多遊客，故意才對」、「投訴到底啊」、「一定要去告他，當我們內地人好欺負！」、「欺人太甚了，諮詢律師」，也有人說「有小孩家人在不應該選擇硬鋼，應保全家人為先記下司機編碼後再說」。