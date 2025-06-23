冷氣機不冷勿補雪種！專家揭暗黑真相　教1招解決：不要浪費錢了

【冷氣機／雪種】本港連日發出酷熱天氣警告，炎熱下冷氣機不夠涼快時，很多人會添加「雪種」，但原來這是錯誤觀念？台灣有冷氣機維修專家曾在抖音（TikTok）拍片解釋冷氣機不冷的原因，明言「冷氣根本不用補冷媒」，又教1招解決問題，直指「不用再浪費那個錢了」。



當冷氣機不夠涼快時，很多人就會添加「雪種」，但原來這是錯誤觀念？（示意圖／gettyimages）

專家：補「雪種」治標不治本浪費金錢

台灣冷氣機維修專家「世華師傅」曾在抖音拍影片講解「為什麼冷氣不用補冷媒（雪種）」，形容「冷媒沒有漏掉，是一輩子都不會漏」。

「世華師傅」講解「為什麼冷氣不用補冷媒（雪種）」。（影片截圖）

專家：如管路腐蝕 要考慮換新冷氣機

「世華師傅」解釋，「冷媒」是封閉系統，如果「冷媒」漏掉，就表示管路有腐蝕破洞，即使補「冷媒」，只會短時間內再漏掉，治標不治本，也浪費金錢，「（管路）有腐蝕的話，你再加，搞不好一個禮拜兩個禮拜又漏掉了。你會一整年都一直在修理」。他建議如有管路腐蝕問題，就是考慮換新冷氣機，「不用再浪費（補雪種）那個錢了」。

「世華師傅」解釋，「冷媒」（雪種）是封閉系統，如果「冷媒」漏掉，就表示管路有腐蝕破洞，即使補「冷媒」，只會短時間內再漏掉，治標不治本，也浪費金錢。（影片截圖）

網民：長知識

影片引來網民熱議，大讚「長知識」，「老板專業」、「這位師傅說的是事實，同道理跟汽車冷氣一樣」、「這真的很多人不知道！很多人都覺得冷媒是消耗品，因為以前漏小洞，可能補1下可以撐過暑假就好了！現在全球暖化，一整年沒幾天冷的，補冷媒真的是一直花小錢……」、「換新的比較有保障。但是不環保，冷氣10年內可以考濾補1下」。

「世華師傅」補充，除了管路腐蝕漏，還有許多原因導致漏「冷媒」。（示意圖／gettyimages）

「世華師傅」之後留言補充，除了管路腐蝕漏，還有許多原因導致漏「冷媒」，「影片上所提是大部份會發生的原因」。