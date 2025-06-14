珍惜生命│想看電視被媽媽喝止　印14歲仔離家出走輕生　父母悲痛

印度發生兒童自殺悲劇。1名14歲男童堅持想看電視，但遭母親斥責已花太多時間，要求他先溫習和完成學校作業才能收看電視。男童被斥罵後疑突離家出走，父母發現後四出尋找愛兒及報警求助，惟男童最終被發現在寓所附近廢棄的房屋用上吊輕生，送院後證實不治，警方初步相信事件無可疑，調查仍在進行中。



印度1名14歲名男童堅持想看電視，卻遭母親斥責已花太多時間，要求他先溫習和完成學校作業才能看電視，詎料發生悲劇。（AI生成圖片）

14歲男童想看電視遭喝止

當地傳媒於今年6月報道，案件發生在比拉斯布爾（Bilaspur）的1個村莊，涉事的14歲男童就讀中學10年級。事發於6月5日（周四）下午，男童想看電視，但母親認為他已花太多時間於電視上，於是喝斥阻止，同時要求他先溫習和做完學校作業，然後才可看電視。

男童被發現在寓所附近的廢棄房屋內上吊輕生，送院不治。（示意圖/gettyimages）

用繩索輕生送院不治

男童聞言激動，繼而離家出走，父母發現兒子不知所終，急忙外出尋兒和報警求助。家人最終在1幢廢棄房屋內發現男童上吊，當場陷入昏迷，送院後證實不治。死者母親慨嘆「只是叫他先溫習，晚點才看電視，沒想到他會這樣做」。

警相信案件沒有可疑

警方經初步調查後，相信案件沒有可疑，完成驗屍程序後，就將遺體移交給家屬處理，案件仍在調查中。

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（綜合）