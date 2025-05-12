新婚悲劇！美軍度蜜月後輕生　人妻數月後收「情人節花束」極心碎

本來決定攜手到白頭，如今卻天人永隔，實在令人唏噓。美國有女子於網上分享丈夫輕生事件，指和任職軍人的丈夫在度蜜月回家後，發現對方行為異常，他摺疊衣服期間突然拿着手槍走向森林，她試圖阻止不果，翌日便發現丈夫的遺體。



不過最令未亡人崩潰的是，她於丈夫離世後的首個情人節，居然收到對方為她預訂的花束，原來丈夫早就在花店訂購鮮花，打算作為隨軍隊外出而無法伴妻的禮物，事件令人心碎。



美國有軍人於新婚度蜜月後自殺，妻數月後收到「最後情人節花束」感心碎。（網上圖片）

交往1年半後結婚 前往度蜜月

綜合外媒報道，北卡羅來納州（North Carolina）32歲女子伊莎貝（Isabel Coles），和28歲的軍人丈夫科爾斯（Christopher Coles）於交友軟件認識，雙方交往1年半後，於2024年9月在法院結婚，計劃於2025年5月再舉行盛大婚禮，與親友一起慶祝。兩2人婚後前往新澤西州阿斯伯里公園的海濱音樂節「Sea.Hear.Now」度蜜月，她形容「音樂是我們關係重要部分，這是最完美的慶祝方式」。

32歲女子伊莎貝（左）和28歲軍人丈夫科爾斯（右）於交友軟件認識。（網上圖片）

2人交往1年半後，於2024年9月在法院結婚。（網上圖片）

2人婚後前往新澤西州阿斯伯里公園，到海濱音樂節以度蜜月。（網上圖片）

可惜蜜月結束後，科爾斯行為開始出現異常，回家後先是徹夜未眠地整理婚宴賓客資料，至翌日早上，他本來在摺疊衣服，伊莎貝察覺他似情緒有異，遂詢問發生什麼事。惟科爾斯未有回應，卻突然拿着手槍走向森林，她當時曾企圖阻止但不果。

失蹤翌日森林內發現遺體

科爾斯失蹤後驚動其父母，他們在第二日早上於森林內發現科爾斯遺體。伊莎貝得知丈夫離世後大感震驚，稱「我崩潰了，在我們蜜月期間他表現非常好，我們玩得很開心」。

丈夫度蜜月後行為異常，突然攜槍走至森林自殺亡。（網上圖片）

數月後收「最後情人節花束」感心碎

不過最令伊莎貝心碎的是，在今年情人節竟收到離世丈夫生前預訂的情人節花束。原來科爾斯早就預訂鮮花，打算作為自己10月需要隨軍隊外出期間，作為無法陪伴妻子的禮物，可惜如今天人永隔，收到鮮花時，她早已失去最愛的丈夫。

人妻數月後收亡夫預訂鮮花，原來是對方為需要隨軍隊外出期間，作無法陪伴的禮物。（網上圖片）

人妻參加馬拉松為防治自殺基金籌款

伊莎貝近日決定參加10月即將舉行的芝加哥馬拉松，為美國自殺防治基金會籌款，旨在提高人們對心理健康的認識，並於社交平台分享丈夫事件，「沒人相信一個聰明、英俊、成功、生活美好的男人有天醒來，會決定結束生命」。有人將科爾斯輕生責任歸咎她身上，她雖然認為丈夫是在與無人知曉的心魔搏鬥，但亦難免自責「我的丈夫非常有幹勁和動力，我一直在想他是否有任何（自殺）徵兆呢？」。

（綜合）