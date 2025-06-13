30秒步距即有垃圾桶！疑內地女遊客隨街扔煙頭　網民：港煙民都會

本港現時對亂拋垃圾的定額罰款為3,000元，但仍有不少人知法犯法。最近1名女子在社交平台分享照片，指早前在旺角朗豪坊附近，目擊1名疑似內地女遊客隨地扔煙頭，該女子走在樓主前面，因此煙頭差點就落在樓主的鞋上。樓主大呻當時最近的垃圾桶就在不足30秒路程的距離，對女子隨拋煙頭的舉動感到不解。不過，許多網民指就算是港人煙民亦會亂拋煙頭，是個人品德問題，無關任何人種國籍。



樓主分享照片，指早前在旺角朗豪坊附近，目擊1名疑似內地女遊客隨地扔煙頭。（Threads圖片）

疑內地女隨地掉煙頭

樓主在社交平台Threads上分享見所見聞，表示日前在旺角朗豪坊附近，2名疑似內地女遊客走在她前方，其中1人忽然扔垃圾，起初樓主沒有細看，「行行吓喺隻手度跌啲嘢落嚟，我再望吓原來係煙頭」。樓主稱，幸好她與對方的距離不算近，故掉下來的煙頭沒有落在樓主的鞋上，「如果唔係我隻鞋都中X咗，咁我就真係追上去叫佢賠錢」。

樓主續指，事發時的位置，與取就近的垃圾桶只有不足30秒路程，不明白該女子為何還要亂拋煙頭。

樓主續指，事發時的位置，與附近的垃圾埇只有不足30秒步距，不明該女子為何還要亂拋煙頭。（Threads圖片）

網民：好多本地人都係隨地掉

不少網民紛紛在帖文留言，有人怒斥女子的行為沒有公德心，「大聲同佢講小姐妳跌咗嘢啊！妳支煙頭跌咗落地呀」、「真係冇咩公德心，隨處掉垃圾」、「叫佢執返」。但也有部份網民指，不只是遊客，即使是香港本地人，同樣有許多煙民隨地掉煙頭等垃圾，「港人又咪一樣隨地扔垃圾」、「香港啲死煙剷咪一樣掉到成街煙頭」、「其實好多本地人，食完煙，掉煙頭都係隨地掉」，亦有人指出，亂拋煙頭者「要罰過錢先識驚」。