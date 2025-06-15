月光族救星！理財專家教「1％ Rule」守住錢包　輕鬆存下第一桶金

你聽過「1％ Rule」嗎？這是一個由澳洲理財顧問Glen James提出，極為簡單卻超級有效的理財小技巧！如果你覺得數字很燒腦、又容易衝動購物，那這個方法絕對是你的救星！它不像傳統理財術那麼複雜，反而更像一個聰明的「暫停鍵」，能幫你有效控制消費，避免花冤枉錢，最後還能輕輕鬆鬆為未來存到一筆錢。



「1％ Rule」不像傳統理財術那麼複雜。（《Pinocchio》劇照）

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什麼是「1％ Rule」？告別衝動購物的第一步

「1％ Rule」的核心概念，就是鎖定我們最常遇到的「衝動性消費」問題。Glen James 建議的做法很明確：如果你看中一件非必需品，而它的價格超過你年收入的1％，這時候請你務必先停下來，給自己24小時的緩衝時間，再決定要不要下手。舉例來說，假設你年收入30萬元，如果想買一台33,000元的家電，這筆費用就超過了你年收入的1%（3,000元），那麼你就應該先緩一緩。

為什麼「1% Rule」有效？告別衝動消費的實戰指南

這個規則看似簡單，但它能幫你省下大筆錢，主要有以下幾個原因：

1、為購物慾踩剎車：當你準備刷卡的那一刻，購物慾往往飆到最高點。這寶貴的24小時「冷卻期」，能讓你從一時的興奮中抽離，避免在衝動下做出日後會後悔的決定。

2、自我問答，釐清真正需求：在這24小時內，你可以誠實地問自己幾個問題：「我真的需要這個嗎？」「我會不會常用它？」「等新鮮感過了，我會不會後悔這筆錢？」這些思考能幫助你分辨，究竟是「想要」還是「需要」。

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3、時刻提醒財務目標：財富管理專家Bobbi Rebell提到，即使一筆佔年收入1％的開銷看起來不大，但這個規則能隨時提醒你的預算，避免小額衝動累積成沉重負擔，甚至讓你偏離原本的財務計畫。

4、擺脫比較心態：我們常會因為看到朋友的消費，就不自覺地產生「我也想要」的念頭，或是陷入「生活方式膨脹（lifestyle creep）」的陷阱。有了1％Rule，你的消費就能回歸到自己的收入數字，由數字幫你堅守預算和理財優先順序。

不過，Bobbi Rebell也提醒，雖然1％ Rule很有效，但不該每天或頻繁使用。如果你每次都用1％來合理化非必要的大筆開銷，最後反而可能因此一次花掉更多錢。所以，它應該被「非常謹慎地使用」，作為你對抗重大衝動消費的「最後防線」。

誰該嘗試「1% Rule」？理財門外漢也能輕鬆上手

●有明確儲蓄目標的人：它能有效減少不必要的開銷，幫助你更快存到錢。

●容易衝動購物的人：提供一個冷靜思考的緩衝機制。

●購物時缺乏預算概念的人：為你的消費行為設定一道防線，避免事後後悔。



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1%理財術不只省錢 教你延伸應用累積財富

而除了控制消費，這個「1％」的概念，其實也能延伸應用到小額儲蓄或投資上。雖然這並非Glen James原始定義「1％ Rule」的重點，但其「微小但持續」的理念，跟養成好習慣和複利效應不謀而合。你可以把那些因為遵循1％ Rule而省下來的錢，或是從收入中額外撥出1％，定期存入高利帳戶或進行小額投資，這樣也能讓你的財富默默累積，為未來的自己準備一份「禮物」。

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