10點辨別出「假有錢人」：聚會時借故早走　常把大人物名字掛嘴邊

成為有錢人是許多人的財富目標，除物質上的享受，還涉及社會地位等優勢。



不過，也有許多人為了迎合社會期待，假裝自己是有錢人，其真實的財務狀況比外在表現空虛許多。

YouTuber「堆金積玉」早前發布的影片便提及10個假裝富有之人的特徵。

10點辨別出「假有錢人」：常把大人物名字掛嘴邊 聚會時借故早走（01製圖）

真假有錢人怎麼判斷？這些細節超容易露出馬腳（點圖放大閱讀）：

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1.符合所有富人之刻板印象

堆金積玉解釋，當一個人所有外表形象均是典型富人裝扮，如服裝、名車、豪錶等，有可能是假有錢人。不過，堆金積玉也提醒，只是很大可能性為假的，並不是所有有這樣打扮的人都是假富人，需多加留意。

2.在衣著上過於彰顯

喜愛打扮是人之常情，不過，若打扮過於隆重常會顯得格格不入。「堆金積玉」解釋，人常常越缺乏什麼，就會越展示什麼，他也提及一部講述假名媛的紀錄片，名為安娜德爾薇（Anna Delvey）的女子，假裝自己是名媛騙倒整個社會之劇情。「堆金積玉」認為真實世界裡的安娜德爾薇，與Netflix影集上的高調妝容穿搭有所不同，其中一個成功關鍵為穿著低調，非以衣著展示自己的富有。

3.談話中經常性提及大人物之姓名

許多人會因缺乏安全感而到處宣揚自己的人脈、經歷。不過，堆金積玉認為，人們之所以過度虛張聲勢，原因為自身過度空虛，才會不斷解釋自己的來歷，擔心他人看輕自己。

4.在社交平台營造完美奢華人設

堆金積玉認為，真正的富人雖然也會想把自己的生活放在IG上面分享，但並不會想將自己所擁有的每一輛豪車、私人飛機皆公開於社群。

5.不願意付錢

堆金積玉提及，有些平常有奢華形象者，於聚會結束要結帳時總會找各種藉口離開，如忘記帶信用卡、臨時有事要先離開等。

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6.討好別人

堆金積玉認為，若手上已握有財富，基本上不太會低聲下氣去討好他人，除非須建立人脈等不得已之情形。也就是說一個人總是極盡吹捧之能事，通常說明這個人不是真的有錢人。

7.愛開空頭支票

堆金積玉表示，社會上有許多人都愛承諾他人，但並不會實現，以承諾抬高自身身價，顯現自身能力。

8.忽略衣著細節

堆金積玉表示，假裝有錢者會在衣著上過度打扮，不過，也有些容易被忽略之細節，如褪色之鈕扣、藏有線頭之衣物、做工很差的鞋子等。真有錢人比起華麗隆重的打扮，其實更注重衣服的質量。

9.前後行為不一

堆金積玉表示，不能僅靠一件事情定義他人有不有錢，應以多件事觀看事件全貌，若有明顯前後不一之事，能表示該人前後行為不一。

10.多觀察別被第一印象欺瞞

堆金積玉表示，真正富有的人在社會上多有一定之階級、受過特定教育，而假富人僅是人設，通常較片面，裝的了一時、裝不了一世，不要被第一印象欺瞞，只要認真觀察，定能分辨真假。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：真假有錢人怎麼判斷？不是靠名包、豪車！從10個細節超容易露出馬腳】