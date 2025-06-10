翻男友存摺見800萬台幣！她立即這樣做　網民搖頭：看看Andy老師

台灣YouTuber「Andy老師」早前公開控訴，與前女友家寧交往和經營YouTube頻道期間，一直被女方家人剝削，包括股權分配不公和薪資未有調整，10年心血全歸女家掌控，雙方爆發財務糾紛。男女之間講錢的確失感情，台灣1名男生在網上表示，小時候由父母替他開設銀行帳戶儲錢，他一直沒有過問，惟女友最近意外翻閱該戶口的存摺，見到內800多萬新台幣（約200萬港元），竟開聲要求男友盡快取回戶口密碼，甚至「就跟我在吵那銀行帳戶的問題」、「比我還要急」。



許多網民認為樓主女友居心叵測，留言指「她希望那個帳戶的掌控權回到你手上後，她也可以跟你一起花啊」、「先看看Andy」、「女友就在貪對方的錢，這種的不適合結婚，大概也不會理財」。



樓主女友最近意外翻閱其戶口的存摺，見到內有800多萬新台幣（約200萬港元），竟出聲要求男友盡快取回戶口密碼，甚至「就跟我在吵那銀行帳戶的問題」。（AI生成圖片）

父母開設銀行帳戶代儲錢

樓主在「Dcard討論區」發文表示，自己小時候，父母已用他名義開設1個銀行帳戶代存錢，「雖然是我的名字，但都不是我在用」，樓主既沒有所謂，也沒過問，「畢竟裡面都是他們存的錢」。

Andy老師與前女友家寧分手後糾紛不斷，其中家寧經常受到網民留言批評。（IG@chianing_baby）

【圖輯】點圖放大看更多家寧照片👇👇👇

+ 15

女友見到存款達800多萬新台幣 要求樓主取回密碼

惟樓主的女友最近意外見到該個戶口的存摺，內有高達800多萬新台幣（約200萬港元），樓主遂說出內情，直言連密碼都不知道。女友自此經常巧立名目，要求樓主取回該個帳戶，例如質疑樓主父母可以用來逃稅，但樓主反指父母每年繳交好幾百萬新台幣稅款，「不是真的該繳的沒繳」，但女友一直就事件跟樓主發生爭執，他不禁慨嘆「我的帳戶我也沒說什麼，她比我還要急是怎樣？」。

Andy嘆經營了10年頻道卻發現不是自己的，分手後一無所有，生活窘困。（IG@andy1994x）

【圖輯】點圖放大看更多Andy照片👇👇👇

+ 15

網民︰Andy不就是一個活教材？

大量網民認為樓主的女友不懷好意，「因為女友想花」、「Andy不就是一個活教材？」、「好勢利」、「她在告訴你，你要找下一任了」。

（Dcard討論區）