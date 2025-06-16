奪命風箏線！開電單車載妻　鐵騎士遭割頸亡　「戰鬥風箏線」殺人

巴西發生風箏奪命意外！中年丈夫駕電單車載妻子在馬路上行駛，突然發現有條幼不易見的繩線橫越馬路上，可是丈夫收掣不及，直接撞上該繩線上，因衝擊力強烈慘被割喉，鮮血四濺，送院留醫後終不治。警方調查發現這條奪命幼線是當地風箏活動中常見的「戰鬥風箏線」，具有高度割裂力如潛在的殺人利器。事件因而引起當地政府高度重視，隨即展開相關法規審議，提議在全國範圍內禁止生產銷售及使用「戰鬥風箏線」，以防止類似悲劇發生。



41歲男子奧瑞爾駕駛電單車時，遭風箏線割破喉嚨死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，事件發生於6月3日，41歲男子奧瑞爾（Auriel Missael Henrique），在里約熱內盧北部的杜克迪卡希亞斯（Duque de Caxias）城鎮駕駛電單車，當時他載着妻子同行。

死者駕電單車被風箏線割頸亡

行駛中，他們見到一條十分幼的風箏線橫越馬路上，但奧瑞爾反應不及未能收掣而撞上，風箏線剛好落在他的頸部，遭猛烈的衝擊力割破喉嚨，鮮血四濺。奧瑞爾的妻子事後受訪表示，事發時自己已極力保持冷靜，並與途人協助丈夫止血，惜丈夫返魂乏術。奧瑞爾被送院後宣告傷重不治，遺下妻子及3名子女。

奧瑞爾生前任職廚師，意外後遺下妻子及3名子女。（網上圖片）

警方指發現涉事風箏線屬於當地風箏活動中常見的「戰鬥風箏線」，具有高度割裂力。（網上圖片）

警方調查發現涉事風箏線屬於當地風箏活動中常見的「戰鬥風箏線」，以玻璃粉或金屬粉末強化線身而成，原本用於在風箏競賽時割斷對手的風箏線，由於具有高度割裂力，易變成潛在的殺人利器。

提議禁止生產、銷售及使用「戰鬥風箏線」

這種風箏線如掛在道路或電線間，極易對電單車或單車造成致命危機，而今次事件引來當地政府高度關注，有官員提議在全國範圍內禁止生產、銷售及使用「戰鬥風箏線」，以防止類似事件再發生。