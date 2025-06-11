停車場活春宮？男女學生下身交疊對坐　車輛駛近男生反應成焦點

天水圍天逸邨停車場天台早前上演2男1女「活春宮」事件，目擊者喝止他們的的不雅行為，直言：「呢度唔係hotel」，3名男女事後被捕。而「人類總是重複同樣的錯誤」，網上近日流傳1條影片，顯示有人從遠處拍攝到2名少年男女位於露天停車場天台內，男生靠牆坐在地下，女生則面對面坐在男生的大腿上，2人疑似下體交疊，而且雙手亦有所動作。由於女生背對鏡頭，所以無法看清2人所有舉動，而他們一度雙目對望，其後有私家車駛近，女生立即站起身來，男生繼而取起書包，立即狂奔到下1層，任由女生獨自留在現場，拍攝者笑言：「去邊呀？」



從2人的衣着及反應，網民都估計他們是學生，不少人留言表示「呢度唔係hotel」、「又係停車場，點解佢哋咁鍾意停車場？」、「咁細個就已經識得掉低人，渣男！」。



現場是停車場天台露天位置，附近有住宅單位和地盤，而且近海，相信樓主在高處拍攝，而且距離相當遠。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

該對青少年男女身穿短衫短褲，同樣上白下黑，疑似是學校運動服，地上有2個懷疑書包，男生靠牆坐在地上，女生面對面坐到其大腿上。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

女生面對面坐到男生大腿上，雙手郁動，但因她背對拍攝鏡頭，無法得知真正動作，2人一度四目交投。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

女上男下交疊對坐 雙手疑有動作

相關影片長約25秒，被上載至facebook群組「香港交通及突發事故報料區」，留言指「無奈！跑咁快係咪怕醜」。可見現場是停車場天台露天位置，附近有住宅單位和地盤，而且近海，相信樓主在高位拍攝，距離相當遠，但鏡頭拉近時，可見該對青少年身穿短衫短褲，同樣上白下黑，極似學校運動服，地上有2個懷疑書包。

男生當時靠牆坐在地上，女生面對面坐男生大腿上，雙手郁動，但因女生背對鏡頭，加上距離較遠，因此無法得知真正動作，而他們一度四目交投。

私家車駛近，女生聞聲起身，表現看似驚慌。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

私家車駛近他們。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

等待私家車離開後，男生立即取起地上書包。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

被「撞破好事」 男生獨自急奔離開

其後有私家車駛近，女生聞聲起身，表現看似驚慌，因被「撞破好事」，2人一度不知所惜，等待私家車離開後，男生立即取起地上書包，繼而狂奔到下1層，完全沒有理會女生，但未知是太過驚慌或體力不繼，男生走到下1層後改為緩步離開，女生則「目送」對方，樓主一邊拍攝，一邊笑問：「去邊呀？」

男生獨自狂奔到下1層，完全沒有理會女生。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

男生未知太過驚慌或體力不繼，走到下1層後改為緩步離開，女生則「目送」對方。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民︰呢種男人就要唔過，咁就掉抵人走

大量網民笑言「唔係酒店」、「各處停車場成為『性地』」、「香港又多1個『觀光性地』」、「呢種男人就要唔過，咁就掉抵人走」。有網民則留意到2人面前另有車輛停泊，如果車上有鏡頭正運作，有機會從近距離拍攝到2人的行為動作，故再次提醒大家切勿在公眾可見到的地方做出不雅舉動。

（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）