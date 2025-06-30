壽星仔性侵醉酒大學女同學！2男同學被指觀戰兼猥褻　3人結局曝光

台灣發生集體性侵案。1名「壽星仔」男大生相約其他同學慶生，「壽星仔」卻趁女同學飲醉時性侵得逞，在場男同學見狀不但沒有制止，反而袖手旁觀，甚至出手猥褻。案件經一審後，「壽星仔」和另外2名男同學「共同強制性交」罪名成立，「壽星仔」被判囚8年，餘下2人分別入獄5年和7年6個月。案件經上訴後，「壽星仔」獲改判入獄4年，另外2名男同學分別被判緩刑3年和無罪釋放。



受害人遭到性侵。（示意圖/gettyimages）

壽星仔偕大學同學慶生

台媒於6月報道，案發2021年9月4日晚上，洪姓男大生正值生日，邀請陳姓、林姓等多名大學同學慶生，他們在高雄接載1名女同學，直奔林男位於屏東的住所開派對。翌日凌晨，該名女同學不勝酒力，自行上樓休息。

性侵醉酒女同學得逞 其他人無制止反加入

洪男見到女同學睡在房內，趁她只能輕微反抗時性侵得逞，其他同學上樓找人，開燈目擊性侵一幕，不但沒有制止，而且留在現場「觀戰」。部份人甚至動手動腳，林男涉嫌趁機指侵女受害人，陳男則觸摸受害人胸部，並意圖留在房間參與性侵，但受害人開始有力反抗，陳男只得作罷。受害人事後乘搭的士離開，同時致電友人訴苦和驗傷，並向洪男共5人提告。

洪男入獄8年，陳男和林男則被判5年和7年6個月有期徒刑。（示意圖/gettyimages）

5人否認性侵

案件在屏東地院進行一審，洪男、陳男和林男等5人否認性侵，洪男聲稱是女同學要求他陪聊，所以氣氛變得曖昧，2人接吻後發生關係。由於當時房間沒有開燈，他只能確定有人進入房間，但無法確認是否有人觸摸女同學，陳男承認摸胸，但沒有指侵，林男則聲稱沒有撫摸女同學私密位置。

3人罪成 2人脫罪

法官認為，如果洪男和女同學同意發生關係，理應不會允許有其他人「觀戰」，事後洪男和陳男向女方傳送訊息道歉認錯，提及「對不起我最好的友人」、「我做出這麼齷齪的事…讓你受這麼大的傷害」，可見他們的確犯案。至於林男，法官認為女方口供明確，考慮到受害人事後反應，包括立即驗傷，認定她當時遭到洪男等人性侵，裁定「共同強制性交」罪名成立，洪男入獄8年，陳男和林男則被判5年和7年6個月有期徒刑，其餘2名在場同學被判無罪。

案件經上訴後，洪男改被判囚4年，陳男和林男分別被判緩刑3年和無罪釋放。（示意圖/gettyimages）

壽星仔刑期由8年變4年

檢方和洪男等人不服裁決，於是紛紛上訴，案件在高雄高分院進行二審，法官認為女方當時明確拒絕洪男，但洪男仍然和她發生關係，考慮到洪男沒有前科，事後傳送訊息坦承做錯，於是改為判囚4年。

1被告變緩刑 1被告逆轉被判無罪

至於陳男，合議庭考慮他在洪男完事後才觸摸女方胸部，沒有進行指侵，無證據顯示2人有共同強制性交，加上陳男事後獲得女方原諒，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處10個月有期徒刑，3年緩刑，並向公庫支付15萬新台幣（約3.83萬港元），同時接受3場法治教育，林男及另外2名被判無罪的同學，法官認定證據不足，3人同樣被判無罪。

（綜合）