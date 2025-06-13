新婚即離婚！洞房夜力戰20男惹怒丈夫　情色網紅宣挑戰1周5000人

新婚夜竟背着丈夫與其他男人「大戰」？美國1名35歲成人影片網紅近日宣布已與新婚丈夫火速離婚，原來她在大喜之日竟背着丈夫，與20名男子拍攝性愛影片。丈夫得知後氣極提出離婚，終止這場「短命婚姻」。而該名網紅離婚後，竟揚言要挑戰1周內與5000名男子性交並拍片記錄，其充滿爭議的言行在網上引起熱烈討論。



美國35歲成人影片網紅威斯康辛因火辣外型收獲粉絲愛戴，在社交平台IG上擁逾28萬名粉絲追蹤。（「wisco.tiff」IG圖片）

綜合外媒報道，美國35歲成人影片網紅威斯康辛（Tiffany Wisconsin）因火辣外型及傲人身段，在社交平台IG上得到逾28萬名粉絲追蹤。威斯康辛近日卻宣布與新婚丈夫已火速離婚，原來她在新婚之夜竟選擇與20名男子拍攝性愛影片上傳網上謀利。丈夫得知後怒不可遏，即時提出離婚。

威斯康辛在新婚之夜選擇與20名男子拍攝性愛影片，遭丈夫離婚。（「wisco.tiff」IG影片截圖）

威斯康辛在新婚之夜選擇與20名男子拍攝性愛影片，遭丈夫離婚。（「wisco.tiff」IG影片截圖）

懶理丈夫反對拍片 堅持新婚夜拍攝

威斯康辛透露，婚前已與丈夫溝通說明就業情況，而丈夫曾明確要求她於婚後必須停止相關拍攝。詎料，威斯康辛其實早已安排好「新婚夜拍攝行程」，她於洞房花燭夜與20名男子拍攝性愛影片，並上傳網上。丈夫無法接受、決意離婚，兩人爆發口角，最終達成離婚協議。

熱愛成人產業 疫情期間入行

威斯康辛是1名單親媽媽，她的成人影片事業始於2020年，當時受到疫情影響，她因經濟壓力而投身成人影片行業以維持生計。其日常工作主要為拍攝大尺度影片或與不同男子拍攝性交影片，並上傳至成人影片平台OnlyFans。威斯康辛因此收獲大量粉絲愛戴，其月入最高可達8萬美元（約62.8萬港元）。

2020年疫情期間，威斯康辛因受經濟壓力所困，而投身成人影片行業維持生計。（「wisco.tiff」IG圖片）

揚言挑戰「1周5000男」

威斯康辛於6月4日在社交平台發帖說明離婚原因，並坦言「這是我人生中最艱難的決定」。她表示對前夫感到遺憾，但卻堅持無悔從事現時職業，甚至揚言將挑戰「一周5000人性愛記錄」。威斯康辛以此作為職業生涯的新目標，「我知道我可以做到，雖然這真的不容易，但我會分階段進行，力求在1周內完成」。

威斯康辛揚言將挑戰「一周5000人性愛記錄」。（「wisco.tiff」IG影片截圖）

爭議言行引關注

威斯康辛的言行在網上引起極大迴響，網民意見兩極，當中不乏質疑聲音，但同時亦有人支持她努力發展成人影片事業。而同樣作為OnlyFans成人網紅、曾於14小時內與100人性交的23歲同行菲利普斯（Lily Phillips）就留言聲援，稱願意隨時提供協助。

目前，威斯康辛尚未公布相關計劃詳情，但已有不少粉絲相當關注其動向。

（綜合）