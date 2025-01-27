成人網紅酒店露台拍「3人性愛片」　傳失平衡墮樓下半身赤裸慘死

離奇意外！一名23歲的巴西成人網紅波莉（Anna Polly）驚傳墜樓，據稱原因居然是她當時正和2名男子在酒店陽台上拍攝3P性愛影片，過程中一時失去平衡不慎摔死。



23歲的成人網紅波莉在OnlyFans上擁有大批粉絲，小有知名度。

巴西成人網紅波莉（X@Anna Polly）

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日前，一名X平台的用戶發佈貼文表示波莉在陽台上和2名男子進行性行為時不慎失去平衡墜樓身亡，該貼文還附上了一段影片，可以看到酒店的工作人員正在用白布覆蓋屍體。不過目前尚未證實該影片的真假。貼文還稱，波莉身後留下了一名年幼的孩子。

據巴西媒體報道，波莉在巴西網路上頗有人氣，當地時間25日，她邀請了2名男子一起到酒店拍攝3P性愛影片，希望藉由更多大膽内容来增加自己的OnlyFans作品，卻不料發生意外。報道稱，波莉墜樓時下半身赤裸，她因為傷勢過重而當場死亡。

巴西網友對這起事件的反應相當兩極，一些人對這場悲劇表示哀悼，但也有人則用表情貼圖和嘲諷來回應。據悉巴西當局目前尚未確認有關該事件的更多細節，包括涉案人員的身份，詳情恐怕還有待調查。

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