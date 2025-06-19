搭𨋢回家疑被南亞裔男1招跟蹤　機警港女這樣做：諗返都覺得恐怖

女生獨自回家要保持警惕！有港女於網上發文分享疑被南亞裔男子跟蹤的恐怖經歷，指出日前回家時與2名南亞裔男乘搭同一部升降機，其中1名南亞裔男在升降機上到20樓時才「㩒𨋢」按26樓。港女直覺奇怪，立即提高警戒心，在24樓出𨋢回家時，決定走家所在走廊的反方向，她回頭的時候，該南亞裔男果然在她身後，她立即假裝非大廈住戶「扮睇路牌」，直至南亞裔男離開才回家，大呼「到而家諗返轉頭都覺得好恐怖」。



有港女於網上發文分享被南亞裔男跟蹤的恐怖事件。（電影《當男人戀愛時》劇照）

樓主在Threads發文指出，「真係防人之心不可無，尤其係女仔，第一次覺得自己嘅警戒心同overthinking（過度思考）救咗自己一命」。她憶述日前下班回家，與2名目測40歲左右的南亞裔男共乘升降機，其中1人甫入𨋢就按了16樓，她按24樓，另1人就沒按，一直站在按掣旁，到了16樓其中1人出了𨋢。

港女搭𨋢回家疑被南亞裔男跟蹤

當升降機上到20樓時，未出𨋢的南亞裔男突然按了26樓，她覺得有可疑，「出𨋢嗰陣我決定行我屋企走廊嘅反方向，然後我調轉頭嗰陣個南亞佬就喺正我後面」。港女指出，全層有很多戶，共4條走廊，她走的走廊只有5戶，「我認為係冇絕對的巧合，我即刻扮睇路牌扮搵frd屋企唔攞鎖匙，然後confirm冇人先㩒門鐘叫屋企人開門」，大呼「到而家諗返轉頭都覺得好恐怖」，她又提到當日的衣著打扮是「頹T長褲」。

港女指 ：「出𨋢嗰陣我決定行我屋企走廊嘅反方向，然後我調轉頭嗰陣個南亞佬就喺正我後面。」（《原本以為只是手機掉了》劇照）

港女：女仔返屋企真係小心啲

港女認為，「就算我告佢跟蹤都冇證據，佢可以死口唔認」，故提醒「女仔返屋企真係小心啲，入𨋢一定唔可以企CCTV嘅死角位！個CCTV一定要影到你正一正！有可疑一定要反方向行，等閂咗𨋢門要聽有冇多個人嘅腳步聲！」。

不少網民讚賞港女有危機意識，「完全明白你！遇到呢啲情況真係要小心謹慎，好彩你有危機意識咋！」。（《岬童夷》劇照）

網民：送外賣 VS 要有危機意識

有網民猜測2名南亞裔男是否送外賣，「如果係送外賣會臨出電梯之前㩒高幾層，因為一送完可回頭搭電梯落樓，我沒有否認你的恐懼，但會有外賣仔係咁做，留意下香港外賣仔都會咁」。

不少網民就讚賞港女有危機意識，「完全明白你！遇到呢啲情況真係要小心謹慎，好彩你有危機意識咋！如果真係遇到佢哋做壞事就太遲了！下次再遇到可疑情況lift都唔好出住穩陣啲」、「絕對唔係你諗多咗，亦都真係你講咁冇咁多巧合，男人總係鍾意將女人恐懼當成笑話乜都駁」、「唔使理佢送外賣，咩㩒高兩層、掛住㩒電話之類，1個女仔自己小心絕對有需要」。

有網民教路「搭𨋢」遇到可疑人士的應對方法，「有人同層出一律行反方向，防人之心好重要，po主你好啱，警覺性高防危險」。（《他人即地獄》劇照）

網民教路遇可疑人應對方法

有網民教路「搭𨋢」遇到可疑人士的應對方法，「每次如果我同唔識嘅男人單獨搭𨋢，而又一齊出，我都會放慢腳步睇下佢有無跟住我後面，女仔搭𨋢嗰陣一定要保持警惕」、「有人同層出一律行反方向，防人之心好重要，po主你好啱，警覺性高防危險」、「下次讓佢哋㩒先，或者索性等下1部」。