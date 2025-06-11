台網紅館長首遊大陸狂讚科技先進服務好　稱國產APP比Google厲害

台灣網紅「館長」陳之漢10日以「和平大使」身份首次造訪中國大陸，展開為期6天5夜的上海參訪行程。



他在抵達上海浦東機場後，隨即展開直播分享在當地的所見所聞，當館長在上海市區晚餐活動時，看直播前來找他合照的民眾絡繹不絕，還有人推薦他高德地圖導航，可打臉青鳥說大陸會迷路，比Google還厲害。

台灣網紅「館長」陳之漢10日以「和平大使」身份首次造訪大陸，展開為期6天5夜的上海參訪行程。（YouTube@館長惡名昭彰）

狂被路人認出求合照如巨星出巡 點圖放大看看館長的上海之旅：

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館長在上海市區的體驗過程中，特別對當地的科技服務讚不絕口。其中，多位大陸粉絲推薦他使用高德地圖導航系統，強調其功能比Google地圖更為優越。館長在直播中表示：

高德類似台灣人使用的Google地圖，找路什麼的很厲害，是比Google還厲害的工具。

在晚餐期間，大批「大陸館粉」絡繹不絕前來打招呼，有粉絲特地送上當地特產，更有人開著勞斯萊斯專程前來與館長合影。還有人在外賣單上註明：館長等下走路回去的時候用「高德地圖」導航，可以直接打臉青鳥說大陸會迷路，也可以考慮體驗「滴滴（打車）」。對於外送服務的效率，館長也驚呼：

他們這邊外送真快耶，好快喔！

陳之漢此行不僅體驗了上海浦東機場設施，還搭乘時速可達300公里的高鐵。他表示，此次以和平大使的身分訪問上海，希望能促進兩岸多交流、多往來。

值得注意的是，館長此行全程開放直播，讓台灣民眾能夠第一手了解上海的實際情況。隨行採訪的中天主播何橞瑢也在現場，記錄館長的參訪過程。何橞瑢問館長是永生難忘的一天嗎？館長直呼：

嗯！我現在人有點輕飄飄，太熱情了！

他也關心隨團人員有沒有吃飽，因為來找館長合照的人很多，擔心大家顧著忙沒吃到東西。何橞瑢表示，有外帶一些東西回去。

隨行採訪的中天主播何橞瑢也在現場，記錄館長的參訪過程。（YouTube@館長惡名昭彰）

隨行採訪的中天主播何橞瑢也在現場，記錄館長的參訪過程。（IG@joyce810201）

有「辣妻主播」之稱 點圖放大看更多何橞瑢的照片：

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