台灣大選｜黃捷發性感cosplay照　館長：選民意代表不是出來賣肉

台灣民進黨立委參選人黃捷於12月9日在Facebook貼出她cosplay「山道猴子的一生」超商妹的照片，狂吸2.9萬人按讚，引發外界關注。對此，館長（陳之漢）就在直播中開罵，稱黃捷此舉在物化自己，「搞這招就是要年輕選票」，如果對方想要紅，「我幫你」。



館長12月10日在直播中聊起黃捷cosplay超商妹的新聞，他直言自己過去從沒攻擊過黃捷，但對方卻在政論節目上說他物化女性。他認為黃捷就是「背骨囝仔」（編：個性容易反叛的意思），以前他支持民進黨時，「幫過她非常多次，（黃捷）在FB蹭得不要不要」，結果現在卻不斷攻擊他。

館長就黃捷最近的一張照片有所意見：

館長表示，黃捷此舉無非是要吸引大家注意、爭取年輕選票，所以「我幫你啦！你那麼想要紅，我幫你」。他強調自己「沒有說這個樣子是不好的」，如果是一個勤政愛民、愛鄉土的民意代表出奇招，那他可以接受，「但是我就問，除了你（黃捷）的cosplay之外，你為了年輕人做了甚麼？」

館長直言，「一個民意代表要為民講話」，而不是選舉將至才『突然想到』要為機車族發聲，這麼多年來，他沒有拿過納稅人的錢，但卻頻頻替機車族講話，「我在罵的時候，你黃捷在哪裏？」8年過去了，黃捷敢講嗎？敢罵民進黨嗎？

館長說，這幾年來，重機族繳了稅金卻沒有享受到應有的權利，「一再讓這些族群動不動聚集抗議，你（黃捷）在哪裏？把自己弄成這個樣子」。之前柯文哲請空姐跳舞，被罵是物化女性，而他也被說仇視女性，「那你現在裝這個樣子，你是在物化自己嗎？」

館長最後更開罵，黃捷搞這招就是要搶年輕選票，但對方民意代表當多久了？「像你這種人到底要不要臉？」他質疑黃捷「又要出來騙（票）」，真正為年輕人着想的是他自己，「年輕人喜歡，（黃捷）露個清涼的給你看，不要說我不尊重女權，但是選民意代表不是出來賣肉的啦」，不是「時間到了脫一脫」，也不是「哪裏有流量哪裏蹭」。

針對館長說法，《ETtoday新聞雲》記者稍早已詢問黃捷，黃捷至截稿前尚未回應。

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