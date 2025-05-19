大陸網紅拍片開橡皮艇到台灣！登岸插五星旗　囂張喊｢活捉賴清德｣

台灣海巡署也作出回應！大陸網紅「山東凱哥」，18日發出影片，自稱從大陸福州長樂機場附近，駕動力橡皮艇花1天「直航」桃園的沙灘，還秀出跟五星旗的合照。



據了解，「山東凱哥」是大陸山東的在地網紅，他聲稱5月15日從福州長樂機場旁的海灘出發，開著動力橡皮艇直航台灣，在同日下午2點53分抵達桃園的沙灘，插五星旗、自拍影片，還帶著神像跟「玉帝聖旨」，並附上衛星定位航線圖為證，被網友質疑則回應：

「等我們一起上灣灣島，活捉小賴賴（賴清德）」

「我自己去的，帶了4桶油」



大陸網紅「山東凱哥」，18日發出影片，自稱從大陸長樂機場附近，駕動力橡皮艇花1天「直航」桃園的沙灘，還秀出跟五星旗的合照。（X@whyyoutouzhele）

網民疑造假 惟專家及客觀證據顯示其所言非虛 點圖放大瀏覽：

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據《中時新聞網》的報導，知名衛星地圖分析師溫約瑟對此也貼文分析，表示「山東凱哥」在登陸的「桃園海灘」上，插五星旗的點旁邊看的到「大園潮音海風車」的旁邊，經比對影片中的地貌，跟桃園市大園區的海灘完全吻合，至於五星旗旗桿的陰影方位，也跟「山東凱哥」宣稱「5月15日下午2點53分」的登陸時間相符，證實其所言不虛。

在「山東凱哥」自爆直航台灣「折返」的事發時間隔天，就爆發了大陸宋姓父子，在中午開動力橡皮艇直航桃園觀音海灘，在海水域場左側沙灘上岸，並主動報警，聲稱要「投奔自由」的事件，合計2天內就發生2宗「橡皮艇直航台灣」。

台灣海巡署對此解釋：

因為橡皮艇的長度未超過3米，海巡的商規雷達無法偵測到，目前正全面建置包括紅外線熱顯像儀在內的情監偵設備，並且在新竹、苗栗海岸加裝以紅外線熱顯像儀為主的「環島智慧型岸際監控系統」。

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