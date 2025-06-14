TikTok「點火燒衣20秒」挑戰！人妻慘叫自焚亡　2幼孩目擊驚呼

匈牙利近日發生1宗可怕「自焚死亡」事件，1名36歲母親在社交平台TikTok與28歲男網友進行遊戲挑戰失敗，作為輸家的她同意男網友提出的「燃燒衣物20秒」規定，點燃身上衣物，結果火勢失控導致她嚴重燒傷，最終不幸離世。其間，男網友一直興奮嬉笑。而死者2名年幼子女目睹其被火焰吞噬的整個過程，現時情緒低落。當地警方近日以「協助和教唆自殺罪」拘留男網友，而男網友受審訊時毫無歉意。



匈牙利1名36歲母親在社交平台TikTok與28歲男網友進行遊戲挑戰失敗，願賭服輸同意對方提出的「燃燒衣物20秒」規定。（示意圖，非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，匈牙利蒂紹許伊（Tiszasüly ）36歲女子法卡思（Itcuka Farkas）於5月15日與1名28歲男網友進行TikTok遊戲挑戰，男網友「加碼」提出1個危險建議，輸家要點燃身上的衣服，讓衣服燃燒直至20秒後才可脫下。結果法卡思在遊戲中落敗，她願賭服輸履行承諾，點燃身上的尼龍上衣。法卡思的衣服燃起熊熊大火，她隨即因燒傷而發出慘叫，但是卻無法即時脫下上衣。法卡思於是從走廊飛奔到房間求救，嚇得在該房內休息的丈夫及2名年幼子女查看。

男網友嬉笑倒數影片瘋傳

從網上流傳影片可見，男網友催促法卡思兌現承諾，法卡思於是在短袖T恤外另外套上1件長款背心上衣，並在走廊架設好手機拍攝。法卡思用打火機點燃外層背心下緣，但火勢迅速蔓延，她試圖用口吹熄不果，轉眼間上身就變成一個火球，法卡思從走廊衝到房間求救，鏡頭外一直傳出法卡思的慘叫聲及其子女恐懼的驚呼聲，男網友卻一直在鏡頭前嬉笑倒數，完全沒有制止或報警，似乎沒有意識到嚴重後果。

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據報，當時法卡思的其他衣物也已被火勢波及，法卡思的丈夫急忙往她身上潑了幾桶水，而法卡思的奶奶亦聞聲趕至幫她將身上衣物脫下。法卡思跳入浴缸中浸泡冷水，其丈夫則即時呼叫救護車。其間，其8歲女兒及3歲兒子目睹母親被火焰吞噬的整個過程。

法卡思全身嚴重燒傷，被送入院後進行深度麻醉及兩次手術治療，原本院方仍在計劃進行分階段治療，但法卡思住院期間併發肺炎，病情迅速惡化，最終於6月1日晚間不幸離世。

年幼子女目睹經過感崩潰

有指法卡思曾是1名公務員，而丈夫因工作關係時常需要往返德國與匈牙利。法卡思的丈夫接受當地媒體採訪時指，法卡思近來開始在TikTok上傳影片，有時一天要花上18小時去製作影片，而一對子女雖然年幼未能完全理解母親已逝，但因為目睹母親自焚，事後感到悲痛及出現精神創傷。

當地警方近日以「協助和教唆自殺罪」將男網友拘留，而男網友受審訊時毫無歉意。（示意圖，非當事人，GettyImages）

男網友以「教唆自殺罪」被捕

隨着法卡思的死亡，當地警局已於6月5日拘留該名建議法卡思點燃衣物的男網友，並下令以「協助和教唆自殺罪」對他展開調查。然而，警方指該名男子在審問過程絲毫沒有內疚，並否認一切指控。男子則透過TikTok拍片堅稱「我沒有錯」、「這只是一場遊戲」，強調自己對法卡思的死亡「沒有責任」。

當地警方提醒民眾，近年在網上興起的「挑戰」大多暗藏風險，有些甚至已造成傷亡，呼籲民眾三思而行。

（綜合）